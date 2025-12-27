KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Ez az ország, a magyarok országa a miénk. Máséra nem vágyunk, ezt viszont nem adjuk – videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 19:29
Magyarországvideó
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról a Bors beszámolt, Orbán Viktor hivatalosan is megkezdte a nagy év végi visszaszámlálást, melynek során sorra veszi a 2025-ös legemlékezetesebb pillanatait. 

Korábban egy fotóalbumot osztott meg ezzel kapcsolatban, amely a január és március közti időszakot foglalta össze képekben, most pedig egy videót is megosztott, az év első három hónapjáról. 

Ilyen volt 2025 első három hónapja! 

- írta a kisfilmhez a miniszterelnök. 

A videoban pedig mások mellett elhangzik:

Ez az ország, a magyarok országa a miénk. Máséra nem vágyunk, ezt viszont nem adjuk.

Orbán Viktor: Ilyen volt 2025 első három hónapja! 

 

 

