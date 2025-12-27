Orbán Viktor: Ez az ország, a magyarok országa a miénk. Máséra nem vágyunk, ezt viszont nem adjuk – videó

Ahogy arról a Bors beszámolt, Orbán Viktor hivatalosan is megkezdte a nagy év végi visszaszámlálást, melynek során sorra veszi a 2025-ös legemlékezetesebb pillanatait.
Korábban egy fotóalbumot osztott meg ezzel kapcsolatban, amely a január és március közti időszakot foglalta össze képekben, most pedig egy videót is megosztott, az év első három hónapjáról.
Ilyen volt 2025 első három hónapja!
- írta a kisfilmhez a miniszterelnök.
A videoban pedig mások mellett elhangzik:
Ez az ország, a magyarok országa a miénk. Máséra nem vágyunk, ezt viszont nem adjuk.
