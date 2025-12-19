Orbán Viktor kijelentette: Magyarország kimarad a hadikölcsönből

Hatalmas magyar siker született az uniós csúcson. Orbán Viktor szerint az orosz vagyon felhasználása belerántott volna bennünket egy háborúba, ezt sikerült megakadályozni - írja a Magyar Nemzet.
A közösségi oldalán is jelentkezett az EU-csúcs után a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor leszögezte:
Ha brüsszeli kormány van Magyarországon, akkor háborúba viszik hazánkat, és minden pénzt Ukrajna támogatására fognak költeni.
A kormányfő pénteken délelőtt sajtótájékoztatón ismertette a brüsszeli döntéseket.
A miniszterelnök ekkor elmondta: az Európai Tanács gyűlést tartott.
Egy szokatlanul kiélezett helyzetben és a lehető legnehezebb kérdés tárgyalva, valójában nem is politikai tanácskozás volt, hanem haditanács
– foglalta össze Orbán Viktor. Ismertette: a hozzászólások 90 százaléka arról szólt, hogy hogyan győzzük le Oroszországot.
A maradék 10 százalék a cseh, a szlovák és a magyar hozzászólás volt, ami arról szólt, hogyan csináljunk békét. Így áll a helyzet
– mondta.
Egy közvetlen, azonnali és súlyos veszély volt, ez pedig a befagyasztott orosz vagyon ügye volt
– tette hozzá.
Az orosz vagyon, amelyet befagyasztottak a háború kezdetekor itt Nyugat-Európában, annak a zöme Brüsszelben van, de van ebből más, különböző pénzügyi konstrukciókban Angliában, Franciaországban is, van Luxemburgban is, van Japánban is, meg valami kevés Amerikában is.
Egyébként nekünk, magyaroknak is van devizatartalékunk itt Nyugaton vagy Nyugat-Európában. És hogyha most a befagyasztott orosz vagyont elvették volna, amit sikerült elhárítani, akkor másnap már nekünk azt a napirendi pontot kellett volna tárgyalnunk a magyar kormányban, hogy hova tegyük a devizatartalékunkat. Ott, ahol elkobozzák, ott semmiképpen nem hagyjuk
– mutatott rá a miniszterelnök.
Orbán Viktor a sajtótájékoztatón közölte:
Van két háborúzó fél, s akkor egy harmadik fél, ezek vagyunk mi, odamegy, egyiktől elvesz egy nagy halom pénzt, befagyasztott vagyont, odaadja a másik harcoló félnek. Ez hadüzenet. Ez nem egy pénzügyi manőver.
Hozzátette:
Hadikölcsönnek is vannak következményei, de a hadikölcsön az nem holnap reggeli háborúba lépés.
A kormányfő kijelentette:
A közvetlen háborús veszélyt tegnap sikerült elhárítani.
Ebben a belga miniszterelnöknek hatalmas szerepe van, aki nem geopolitikai megfontolásokból tette, amit tett, amikor lényegében megölte ezt az előterjesztést, hanem egész egyszerűen számolt. Kiemelte: Az oroszok ezt perben viszont megnyerik, amire több mint komoly esélyük van. Abban a pillanatban valakinek helyt kell állni ezért, és az egy belga cég lesz és mögötte pedig a belga kormány.
Belgium pénzügyi csődje forgott kockán tegnap, és a miniszterelnökük meg is mentette Belgiumot ettől. Bár a nyomás, különösen a németek irányából rendkívül nagy volt.
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
Van egy átverés itt Nyugat-Európában. Ezt tegnap este világosan bevallották egymás között a vezetők. Az a legenda, mese van elterjesztve Nyugat-Európában, hogy ez a háború a nyugat-európai embereknek egyetlen fillérjébe se kerül
– mutatott rá a kormányfő.
Most, ha akarják, ha nem, kiderült, hogy ez bizony pénzbe kerül, és nagyon sok pénzbe kerül. Mert ez a vagyon nincs, erre nem lehet operálni. Tehát ezért ki kell fizetni a háborús költségeket
– mondta.
Orbán Viktor szerint a lényeg, hogy az európai emberek fizetni fognak a vezetőik elhibázott döntései miatt. Ez az a tény, ami a következő hetekben elemi erővel tör majd föl a nyugat-európai politikában, ugyanis mindenkinek haza kell mennie, és be kell mennie a parlamentbe, s el kell magyarázni, hogy miről van szó.
Ott föl fognak állni azok, akik nem háborúpártiak. És jönnek a számok, és ki fog derülni, hogy fizetnek, mint a katonák. Azt hiszem, hogy a háború folytatása szempontjából egy döntő pillanatban voltunk, illetve vagyunk.
– nyilatkozta a miniszterelnök.
A hitellel kapcsolatban elhangzott:
Az Európai Unió kölcsönt ad az ukránoknak, amit az ukránok majd vissza fognak fizetni a tervek szerint. De az ukránok nem tudnak fizetni
– mondta Orbán Viktor. Ezért a kölcsönt valakinek vissza kell fizetnie. Ha ez nem Ukrajna lesz, akkor az európai uniós tagállamok.
A tanácskozáson az volt a kérdés, hogy ki az, aki ebben nem hajlandó részt venni? És ez három ország volt Szlovákia, Csehország és Magyarország.
A miniszterelnök megjegyezte: Amikor majd kiderül, hogy az ukránok nem tudnak fizetni, és helyette az Uniónak kell helytállnia, akkor a tagállamoknak kell az ehhez szükséges tőkét is meg kamatot is kifizetni, de mi abban nem fogunk részt venni.
Itt eladósítás zajlik a gyerekek és az unokák jövőjére. Ebből maradtunk ki
– nyomatékosította a miniszterelnök. Kiemelte:
Ezek az emberek, akik most a hadikölcsönről döntöttek, arra a pályára állították az Európai Uniót, hogy le kell győzni Oroszországot. Ez most nem egy politikai kérdés már, nem is geopolitika, ez pénzkérdés. Ha nem győzik le Oroszországot, akkor ezt a pénzt nekik kell kifizetni. Belépett egy olyan körülmény ebbe az egész háborús közegben, ami eddig csak távolról volt jelen, mert eddig is voltak pénzügyi érdekek, de ez most már közvetlenné vált. Tehát innentől kezdve futnak a pénzük után.
Orbán Viktor szerint ez helyezi háborús pályára teszi az egész Európai Uniót. Mint fogalmazott: ami tegnap történt, az egy rendkívül súlyos dolog. Amikor a németek megindították a háborút a második világháborúban, akkor pontosan ugyanezt mondták, mint ahogy tegnap hallottam. Győzni fogunk, és a háború költségeit nem a jóvátételből, hanem a győztes zsákmányból fogjuk majd kielégíteni.
És a hitelt, amit Németország fölvett, mert Németország hitelből finanszírozta a második világháborút, azt majd a győzelem miatt elérhető vagyonból és profitból fogjuk kifizetni. Ugyanazon a pályán vagyunk – tette hozzá. Aláhúzta: Mindenkit szeretnék arra emlékeztetni, hogy az első világháborúban, amikor megölték a trónörököst, akkor az volt az általános európai hangulat a polgárok között, akik ültek a kávéházak teraszain és kavargatták a kávéjukat, hogy a vezetőink csaknem olyan hülyék, hogy háború vigyék Európát. De igen, olyanok, bele is vitték – szögezte le.
Az a helyzet, hogy a beletántorgás a háborúba lépésről lépésre egy ismert európai történet – mondta a miniszterelnök.
Orbán Viktor leszögezte: Kimaradtunk ebből a befagyasztott vagyonügyből, és kimaradtunk a hadikölcsönből.
És miután meggyőződésem, hogy az európaiak a háború ösvényén haladnak, és le akarják győzni Oroszországot, ott folyamatosan azon kell dolgozni, hogy ne tudjanak maguk mellé rántani bennünket. Ez a feladat. Ehhez egy elképesztő politikai teljesítményre lesz szükségünk
– magyarázta a miniszterelnök. Ez a történelmi kihívás, ami előtt állunk, a legnagyobb politikai feladvány, amit meg kell oldani – húzta alá.
A kormányfő szerint az Európai Néppárt a vezető háborús párt. Onnan jön minden baj, és az pedig német. Németországban pedig lesznek ugyan választások, de csak regionálisak, országos választás egyelőre nem várható. Tehát az, hogy Németországban felülkerekedjenek a békepártiak, ennek az esélye jelen pillanatban rendkívül kicsi, ezért nekünk egy háborúba igyekvő Németország mellett élve kell kimaradnunk a háborúból, mint ahogy kellett volna 14-ben is, meg kellett volna 39-ben is – tette hozzá Orbán Viktor.
A kormányfő hangsúlyozta:
Az igazság az, hogy volt egy olyan pillanat, amikor feljött a fejembe az, hogy meg is tudjuk ezt vétózni. Mert ugye az a helyzet, hogy a közös hitelfelvételhez módosítani kell a költségvetést, ahhoz pedig egyhangúság kell. Beszéltem is mindenkivel, akivel kell ilyenkor, tehát mondjuk kicsi a nagyfiúkkal.
Hozzátette: Az a meggyőzés alakult ki bennem, hogy ugyan jogilag meg tudnám ezt tenni, de az, hogy egyszerre legyen a mellkasunkon egy német, egy francia, meg egy olasz csizma az még az ilyen jól fejlett mellizmok mellett is talán kibírhatatlan.
Tehát úgy gondoltam, hogy Magyarországot abba a kalandba, hogy egyszerre legyen az összes nagy európai háborúpárti ország direkt, azonnali és közvetlen ellenségünk, ezt Magyarország szerintem nem bírná ki, ezért be kellett érni a kisebb céllal
– hangsúlyozta.
Újságírói kérdésre válaszolva a kormányfő egy futballhasonlattal élt: Ha nézi a németek játékát, annak a lényege a struktúra. Nem a szellemesség, de most kicsit föloldódott az összetétele a dolgoknak, de alapvetően hagyományosan a német futball az nem az intuíciókra, meg a zseniális meglátásokra épül, hanem a struktúrára. Van egy struktúra, és nyomjuk, nyomjuk, nyomjuk és a végén általában ők szoktak nyerni. Ez a politikai kultúra. Ők azt gondolják, hogy persze vannak ellenérvek, de ha elszántuk magunkat valamire, akkor nyomjuk, nyomjuk, nyomjuk, és a végén, ha kell, hajnalban odaérünk. Ez volt a német taktika.
Van egy szándék, van egy akarat, ez a pénz nekünk kell. A németek nem akarnak hitelt felvenni
– közölte.
A németek azok egy nagyon speciális helyzetben vannak, mindig ők fizetik a legtöbbet. De mások is játsszák ezt a sportágat, nemcsak ők
– magyarázta.
Azon gondolkodom, hogy mi volt a döntő faktor. A döntő faktor azt sejtem, az a brüsszeli, tehát a belga miniszterelnök volt
– nyilatkozta a kormányfő.
A franciák sem azért érveltek a befagyasztott vagyon ellen, mert ki akarták volna fejteni a saját új álláspontjukat, erre nem került sor, hanem ők azt mondták, a belga miniszterelnök, ha nem állt volna ki, akkor az a német terv, hogy betoljuk az ellenfelet a gólvonalra, az megvalósult volna.
A vagyon elkobzása egy nyílt jogsértés. Az ez ellen indított pert az oroszok meg fogják nyerni.
És akkor ezt a pénzt az oroszoknak vissza kell adni. És a dolgoknak az a logikája a nemzetközi jogi gyakorlat szerint, hogy nem annyit kell visszaadni, amennyit elvettek, hanem jóval többet.
– mutatott rá Orbán Viktor. Aláhúzta: Senki nem állt elő, hogy szeretnék fizetni. Ugyanis haza kell menni a parlamentbe. És a parlamentben azt kell mondani, belevittem az országot egy ilyan kalandba.
Ha Magyarország belement volna a befagyasztott vagyon nevű kalandba, és bebuktuk volna, akkor 400 milliárd, ha jól számolom, 400 milliárd forintot buktunk volna
– hangsúlyozta.
A mostani történések, s az, hogy nem írják alá a Mercosur-egyezményt valójában meggyengíti-e a bizottság pozícióit, erre nehéz a válasz Orbán szerint, de biztosan nem erősíti azt. De az előző éjszakai nyugat-balkáni csúcsnak is voltak tanulságos epizódjai. Ott is elmondtam, hogy az a helyzet, hogy csak mi hisszük, hogy az asztalnál az európai vezetők ülnek. Nem mi vezetjük Európát – tette hozzá. Kiemelte: Korábban mi hoztuk a stratégiai döntéseket, mi tűztük ki az irányokat, mi szabtunk határidőket. És a Bizottság alárendelten a Tanácsnak tette a dolgát. De most a különböző belső választások miatt a parlamentnek a szerepe megnőtt. És ma a Bizottság jobban ki van téve egzisztenciálisan – arra a kérdésre válaszolva most, hogy meggyengül-e vagy nem – jobban ki van téve az állását tekintve, egzisztenciáját tekintve a parlamentnek, mint a Tanács.
Gyakran vannak olyan kérdések, ahol a Bizottság – persze nem bevallottan – összejátszik a Parlamenttel, és lényegében elmeszeli a miniszterelnökök döntését
– hangsúlyozta.
Az egész európai döntéshozatali rendszerbe olyan ficamok kerültek bele, amik a tagállami vezetők számára megakadályozzák, vagy lehetetlenné teszik, hogy érvényesítsék az akaratukat. Orbán Viktor a sajtótájékoztatón kitért arra a brüsszeli döntésre is, hogy Magyarországot megbírságolják, mert nem engedi be a migránsokat.
Orbán Viktor az EU jövőjével kapcsolatban megjegyezte, ha azt nem végezzük el, az európai országok együttműködésének szisztémáját átszervezését nem tesszük meg, akkor ez, ami itt van, ez szétcsúszik. Ennek a napjait éljük.
Szerintem a háború ügyében is, hogy nincs egység, hanem hárman a Béke nevű kijáratnál kotorászunk, a többiek meg jegyet vettek a háborús vonatra, ez ennek a nyilvánvaló jele.
– mutatott rá a kormányfő.
Az uniós pénzekről szólva a miniszterelnök elmondta: A Magyarországnak járó 28-ból 12 milliárd, az folyamatosan érkezik. Hangsúlyozta:
Ahogy nyújtjuk be a számlákat, úgy érkeznek az összegek. Tehát 12 megvan. Az én dolgom az, hogy megszerezzem a hiányzó összeget.
Orbán Viktor ismertette, hogy tegnap, amikor a háborús haditanács ülése előtt egy normális európai tanácsülés volt, és beszéltek a hétéves költségvetésről, ő a magyar álláspontot letette az asztalra, ami következőképpen összegezhető, hogy nincs értelme foglalkozni a következő hétéves költségvetéssel, amíg az előzőt le nem zártuk.
Tehát amíg meg nem kapjuk a pénzünket, addig nincs új költségvetés
– mutatott rá a kormányfő.
Megjegyezte: Én tételenként is lassan haladnának azzal, hogy kifizetik az összeget nekünk, mert a végén nagyon fájni fog, amikor egy összegben kell letenni a 16 milliárdot, ami jár a magyaroknak.
A másik dolog, hogy ha a pénz nem is lenne, nulla lenne, előbb-utóbb túlfejlődjük az európai uniós átlagot, és akkor nem pénzt fogunk innen kapni, hanem nettó befizetők leszünk. De most még ez odébb van, akkor is megéri még Magyarországnak bennmaradnia a piac miatt. Mi egy olyan pályán vagyunk – ez egy nagy stratégiai kihívás Magyarország számára egyébként – mi egy olyan pályán vagyunk, hogy természeti erőforrások híján a magyar életszínvonal nagy részét az exportra való termelés adja. Kicsi a belső piacunk.
Az Európai Unió azért jó a mi számunkra, mert hozzáférünk a teljes európai piachoz
– tette hozzá a kormányfő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.