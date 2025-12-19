Orbán Viktor kijelentette: Magyarország kimarad a hadikölcsönből

Kudarcot vallott Von der Leyen

A mostani történések, s az, hogy nem írják alá a Mercosur-egyezményt valójában meggyengíti-e a bizottság pozícióit, erre nehéz a válasz Orbán szerint, de biztosan nem erősíti azt. De az előző éjszakai nyugat-balkáni csúcsnak is voltak tanulságos epizódjai. Ott is elmondtam, hogy az a helyzet, hogy csak mi hisszük, hogy az asztalnál az európai vezetők ülnek. Nem mi vezetjük Európát – tette hozzá. Kiemelte: Korábban mi hoztuk a stratégiai döntéseket, mi tűztük ki az irányokat, mi szabtunk határidőket. És a Bizottság alárendelten a Tanácsnak tette a dolgát. De most a különböző belső választások miatt a parlamentnek a szerepe megnőtt. És ma a Bizottság jobban ki van téve egzisztenciálisan – arra a kérdésre válaszolva most, hogy meggyengül-e vagy nem – jobban ki van téve az állását tekintve, egzisztenciáját tekintve a parlamentnek, mint a Tanács.

Gyakran vannak olyan kérdések, ahol a Bizottság – persze nem bevallottan – összejátszik a Parlamenttel, és lényegében elmeszeli a miniszterelnökök döntését

– hangsúlyozta.

Az egész európai döntéshozatali rendszerbe olyan ficamok kerültek bele, amik a tagállami vezetők számára megakadályozzák, vagy lehetetlenné teszik, hogy érvényesítsék az akaratukat. Orbán Viktor a sajtótájékoztatón kitért arra a brüsszeli döntésre is, hogy Magyarországot megbírságolják, mert nem engedi be a migránsokat.

Orbán Viktor az EU jövőjével kapcsolatban megjegyezte, ha azt nem végezzük el, az európai országok együttműködésének szisztémáját átszervezését nem tesszük meg, akkor ez, ami itt van, ez szétcsúszik. Ennek a napjait éljük.

Szerintem a háború ügyében is, hogy nincs egység, hanem hárman a Béke nevű kijáratnál kotorászunk, a többiek meg jegyet vettek a háborús vonatra, ez ennek a nyilvánvaló jele.

– mutatott rá a kormányfő.

Az uniós pénzekről szólva a miniszterelnök elmondta: A Magyarországnak járó 28-ból 12 milliárd, az folyamatosan érkezik. Hangsúlyozta:

Ahogy nyújtjuk be a számlákat, úgy érkeznek az összegek. Tehát 12 megvan. Az én dolgom az, hogy megszerezzem a hiányzó összeget.

Orbán Viktor ismertette, hogy tegnap, amikor a háborús haditanács ülése előtt egy normális európai tanácsülés volt, és beszéltek a hétéves költségvetésről, ő a magyar álláspontot letette az asztalra, ami következőképpen összegezhető, hogy nincs értelme foglalkozni a következő hétéves költségvetéssel, amíg az előzőt le nem zártuk.

Tehát amíg meg nem kapjuk a pénzünket, addig nincs új költségvetés

– mutatott rá a kormányfő.

Megjegyezte: Én tételenként is lassan haladnának azzal, hogy kifizetik az összeget nekünk, mert a végén nagyon fájni fog, amikor egy összegben kell letenni a 16 milliárdot, ami jár a magyaroknak.

A másik dolog, hogy ha a pénz nem is lenne, nulla lenne, előbb-utóbb túlfejlődjük az európai uniós átlagot, és akkor nem pénzt fogunk innen kapni, hanem nettó befizetők leszünk. De most még ez odébb van, akkor is megéri még Magyarországnak bennmaradnia a piac miatt. Mi egy olyan pályán vagyunk – ez egy nagy stratégiai kihívás Magyarország számára egyébként – mi egy olyan pályán vagyunk, hogy természeti erőforrások híján a magyar életszínvonal nagy részét az exportra való termelés adja. Kicsi a belső piacunk.

Az Európai Unió azért jó a mi számunkra, mert hozzáférünk a teljes európai piachoz

– tette hozzá a kormányfő.