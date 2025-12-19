Orbán Viktor: Brüsszeli csata. Feketén-fehéren

Friss fotókkal jelentkezett az EU-csúcsot követően Orbán Viktor. A miniszterelnök azzal a céllal érkezett, hogy elérje: Magyarország kimaradjon Brüsszel háborús készülődéséből, a fegyveres konfliktus pedig ne rójon terheket a magyarokra.

Orbán Viktor Brüsszelben / Fotó: MTI

Új fotókkal jelentkezett Orbán Viktor

A miniszterelnök a találkozó előtt arról számolt be, a háttértárgyalásoknak köszönhetően az első csatát megnyerték, így az orosz vagyon kérdése lekerült a napirendről, azonban egy nagy csata még előttük áll, hiszen Brüsszel ezt követően úgy határozott: az Európai Unió közös hitelt venne fel a háború finanszírozására – aminek természetesen Magyarország is részese lenne. A csúcs utáni sajtótájékoztatón Orbán Viktor arról számolt be: szerencsére ez a terv is meghiúsult, így újabb sikert könyvelhetünk el.

Brüsszeli csata. Feketén-fehéren

- írta nemrég a közösségi oldalán Orbán Viktor, néhány fotó kíséretében.