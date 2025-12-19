Orbán Viktor: Brüsszeli csata. Feketén-fehéren

Friss fotókkal jelentkezett az EU-csúcsot követően Orbán Viktor. A miniszterelnök azzal a céllal érkezett, hogy elérje: Magyarország kimaradjon Brüsszel háborús készülődéséből, a fegyveres konfliktus pedig ne rójon terheket a magyarokra.
A miniszterelnök a találkozó előtt arról számolt be, a háttértárgyalásoknak köszönhetően az első csatát megnyerték, így az orosz vagyon kérdése lekerült a napirendről, azonban egy nagy csata még előttük áll, hiszen Brüsszel ezt követően úgy határozott: az Európai Unió közös hitelt venne fel a háború finanszírozására – aminek természetesen Magyarország is részese lenne. A csúcs utáni sajtótájékoztatón Orbán Viktor arról számolt be: szerencsére ez a terv is meghiúsult, így újabb sikert könyvelhetünk el.
Brüsszeli csata. Feketén-fehéren
- írta nemrég a közösségi oldalán Orbán Viktor, néhány fotó kíséretében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.