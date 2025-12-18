Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Sunnyog a Tisza

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 11:20
Tisza PártEU-csúcs
Orbán Viktor új videóval jelentkezett.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a közösségi oldalán számolt be egy új videóban az EU-csúcs eseményeiről – egyebek között elmondta, hogy a Tisza Párt mit csinált egy fontos, Magyarországot érintő témánál.

Sunnyog a Tisza‼️

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.

