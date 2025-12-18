Orbán Viktor: Sunnyog a Tisza

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a közösségi oldalán számolt be egy új videóban az EU-csúcs eseményeiről – egyebek között elmondta, hogy a Tisza Párt mit csinált egy fontos, Magyarországot érintő témánál.

Sunnyog a Tisza

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.