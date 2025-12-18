Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy a brüsszeliek hadüzenetet küldjenek Moszkvának!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor jelenleg Brüsszelben van az EU-csúcson – a kormányfő most különleges képeket osztott meg a 2. napról.
EU-csúcs . nap.
Nem hagyjuk, hogy a brüsszeliek hadüzenetet küldjenek Moszkvának!
– írta Orbán Viktor az alább megtekintető fotókhoz.
