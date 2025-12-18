Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy a brüsszeliek hadüzenetet küldjenek Moszkvának!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 13:18
hadüzenetEU-csúcs
Orbán Viktor az EU-csúcs 2. napjáról posztolt.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor jelenleg Brüsszelben van az EU-csúcson – a kormányfő most különleges képeket osztott meg a 2. napról.

EU-csúcs 2️⃣. nap.

Nem hagyjuk, hogy a brüsszeliek hadüzenetet küldjenek Moszkvának!

– írta Orbán Viktor az alább megtekintető fotókhoz.

