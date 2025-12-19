Orbán Viktor: Magyarország továbbra is a béke hangja Európában

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 07:14
Orbán Viktor Brüsszelből üzent.

Orbán Viktor a közösségi oldalán összegezte a brüsszeli EU-csúcs tanulságait és eredményeit:

"Egy nagyon hosszú és küzdelmes éjszakán vagyunk túl. Az azonnali háborús veszélyt sikerült elhárítanunk. Nem hagytuk, hogy az orosz vagyon felhasználásával Európa hadüzenetet küldjön Oroszországnak. 

Ez a terv háborúba sodorta volna Európát, és 1000 milliárd forint terhet rótt volna Magyarországra. Ettől sikerült megvédenünk a magyar családokat.

 24 tagállam ugyanakkor úgy döntött, hogy a következő két évre hadikölcsönt ad Ukrajnának. Ha az ukránok a kölcsönt nem képesek visszafizetni, akkor azt ezen európai országoknak kell majd törleszteni. 

A V3 együttműködés újra elindult: Magyarország, Szlovákia és Csehország úgy döntött, hogy erre a vonatra nem szállunk fel. Ezzel mentesítettük a gyerekeinket és az unokáinkat ennek a hatalmas, 90 milliárd eurós hitelnek a terheitől. A hadikölcsön Magyarországra eső összege több mint 400 milliárd forint lett volna. 

Rossz hír, hogy a háborús felkészülés szemmel láthatóan folytatódik Brüsszelben. Magyarország továbbra is a béke hangja Európában és nem engedi, hogy a magyar emberek adójából finanszírozzák Ukrajnát. A békét és azt, hogy a magyarok pénzét ne küldjék Ukrajnába, csak egy nemzeti kormány tudja garantálni. Ha brüsszeli kormány van Magyarországon, akkor háborúba viszik Magyarországot, és minden pénzt Ukrajna támogatására fognak költeni. Ezt nem hagyhatjuk!" - írta.

