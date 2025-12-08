"Magyar-török csúcs" - Különleges fotókat osztott meg Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök Washington és Moszkva után ma Törökországba utazott, ahol gazdasági és politikai tárgyalásokat folytatott a NATO tagállamban. Orbán Viktor felszólalásában hangsúlyozta, hogy a Törökország és Magyarország közötti együttműködést történelmi távlatok segítségével lehet megérteni. A miniszterelnök egyúttal azt elmondta, hogy energetikai kérdésekről is tárgyalt a török elnökkel. Ennek kapcsán Orbán Viktor közölte, hogy Washingtonban megállapodás született a szankciók alóli mentességről, Moszkvában a kőolaj és földgáz szállítások folytatásáról, Isztambulban pedig arról, hogy Törökország biztosítja az útvonalat ezekhez a szállításokhoz.
Magyar-török csúcs
- írta a közösségi oldalán a miniszterelnök, néhány fotó társaságában.
