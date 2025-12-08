Orbán Viktor: Elviszlek magammal… a török elnökhöz!

Orbán Viktor Törökországba utazott, Törökországgal ugyanis minden évben áttekintik a legfontosabb kérdéseket. A miniszterelnök most elárulta, hogy izgul-e, illetve elmondta, milyen is valójában Erdogan.
32. alkalommal fogunk találkozni, ez randevúból is sok. Ilyenkor már nem izgul az ember.
- mondta el egy kérdésre válaszolva Orbán Viktor. Arról is beszélt, hogy a találkozóra való felkészülés részeként a külügyminiszter úrral pontról pontra, szóról szóra, betűről betűre átveszik, hogy miről fognak tárgyalni. "De a nagy ügyeket tudni kell séróból" - tette hozzá a kormányfő.
Energia, kereskedelem, béke
- emelte ki a nagy ügyeket a miniszterelnök, megjegyezve, hogy a törökök a legjobb és legsikeresebb békeközvetítők ezidáig. Hozzátette, ők ugyanúgy szenvednek a háborútól, mint mi.
Erdogan elnökről elárulta, hogy egy régi vágású úriember, akit mértéktartás, türelem, higgadt okfejtés és tisztelet jellemez.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.