Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Elviszlek magammal… a török elnökhöz!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 15:46
Recep Tayyip ErdoganTörökország
Orbán Viktor 32. alkalommal találkozik Recep Tayyip Erdogan török elnökkel.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor Törökországba utazott, Törökországgal  ugyanis minden évben áttekintik a legfontosabb kérdéseket. A miniszterelnök most elárulta, hogy izgul-e, illetve elmondta, milyen is valójában Erdogan.

Recep Tayyip Erdogan török elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt Isztambulban
Recep Tayyip Erdogan török elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt Isztambulban 
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

32. alkalommal fogunk találkozni, ez randevúból is sok. Ilyenkor már nem izgul az ember. 

- mondta el egy kérdésre válaszolva Orbán Viktor. Arról is beszélt, hogy a találkozóra való felkészülés részeként a külügyminiszter úrral pontról pontra, szóról szóra, betűről betűre átveszik, hogy miről fognak tárgyalni. "De a nagy ügyeket tudni kell séróból" - tette hozzá a kormányfő. 

Energia, kereskedelem, béke

- emelte ki a nagy ügyeket a miniszterelnök, megjegyezve, hogy a törökök a legjobb és legsikeresebb békeközvetítők ezidáig. Hozzátette, ők ugyanúgy szenvednek a háborútól, mint mi. 

Erdogan elnökről elárulta, hogy egy régi vágású úriember, akit mértéktartás, türelem, higgadt okfejtés és tisztelet jellemez.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu