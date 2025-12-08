Orbán Viktor: Elviszlek magammal… a török elnökhöz!

Orbán Viktor Törökországba utazott, Törökországgal ugyanis minden évben áttekintik a legfontosabb kérdéseket. A miniszterelnök most elárulta, hogy izgul-e, illetve elmondta, milyen is valójában Erdogan.

Recep Tayyip Erdogan török elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt Isztambulban

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

32. alkalommal fogunk találkozni, ez randevúból is sok. Ilyenkor már nem izgul az ember.

- mondta el egy kérdésre válaszolva Orbán Viktor. Arról is beszélt, hogy a találkozóra való felkészülés részeként a külügyminiszter úrral pontról pontra, szóról szóra, betűről betűre átveszik, hogy miről fognak tárgyalni. "De a nagy ügyeket tudni kell séróból" - tette hozzá a kormányfő.

Energia, kereskedelem, béke

- emelte ki a nagy ügyeket a miniszterelnök, megjegyezve, hogy a törökök a legjobb és legsikeresebb békeközvetítők ezidáig. Hozzátette, ők ugyanúgy szenvednek a háborútól, mint mi.

Erdogan elnökről elárulta, hogy egy régi vágású úriember, akit mértéktartás, türelem, higgadt okfejtés és tisztelet jellemez.