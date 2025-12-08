Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor Isztambulban: Törökországgal együtt a béke táborához tartozunk

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 17:02 / FRISSÍTÉS: 2025. december 08. 17:06
TörökországIsztambul
Fontos gazdasági áttörések a magyar-török kapcsolatokban. A magyar energiabiztonság szempontjából kulcsfontosságú országban tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor magyar miniszterelnök Washington és Moszkva után Törökországba utazott. A kormányfő gazdasági és politikai tárgyalásokat folytatott a NATO tagállamban.

Orbán Viktor energetikai kérdésekről is tárgyalt a török elnökkel.
Orbán Viktor energetikai kérdésekről is tárgyalt a török elnökkel
Fotó: MTI/ Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor felszólalásában hangsúlyozta, hogy a Törökország és Magyarország közötti együttműködést történelmi távlatok segítségével lehet megérteni. Magyarország nyugaton van, de egyedül áll nyugaton – hangsúlyozta a miniszterelnök, valamint hozzátette, hogy Európában három kultúra van, van egy germán, van egy szláv és van egy latin világ azonban Magyarország egyik sem. 

Mi a rokonainkat keleten hagytuk – hangsúlyozta.

Orbán Viktor ennek kapcsán újra hangsúlyozta, hogy hazánk számára óriási jelentőségű a török világgal való kapcsolatunk. A miniszterelnök ennek kapcsán elmondta, hogy 2010 után folyamatosan erősödtek a magyar együttműködések a török világgal. 

Amikor először tárgyaltam Erdogan elnökkel akkor a török-magyar kereskedelmi forgalom 2,5 milliárd dollár volt. Most majdnem hat 

– hangsúlyozta a miniszterelnök. 

A migráció kérdésére rátérve Orbán Viktor háláját fejezte ki a török elnöknek, hiszen ha „Törökország nem védené Európát és annak déli szélét, akkor Európa ma már élhetetlen lenne”. 

Minden évben több százezer illegális migránst tartóztat fel és több mint 3 millió migráns él itt Törökországban. Elnök úr, Magyarország nevében tisztelettel megköszönjük önnek, hogy segítséget nyújt nekünk, hogy ez a modern civilizációs fejlemény ez ne söpörjön el bennünket. Magyarország mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Törökországnak ezt az erőfeszítését Brüsszelben, az Európai Unióban is elismerjék.

– emelte ki Orbán.

A miniszterelnök egyúttal elmondta, hogy energetikai kérdésekről is tárgyalt a török elnökkel. Ennek kapcsán Orbán Viktor közölte, hogy Washingtonban megállapodás született a szankciók alóli mentességről, Moszkvában a kőolaj és földgáz szállítások folytatásáról, Isztambulban pedig arról, hogy Törökország biztosítja az útvonalat ezekhez a szállításokhoz - írja a Magyar Nemzet.

Ennek okán Orbán Viktor ismét háláját fejezte ki a török elnöknek.

A magyar-török csúcstalálkozóról itt nézheted meg a felvételt:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu