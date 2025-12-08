Orbán Viktor Isztambulban: Törökországgal együtt a béke táborához tartozunk

Orbán Viktor magyar miniszterelnök Washington és Moszkva után Törökországba utazott. A kormányfő gazdasági és politikai tárgyalásokat folytatott a NATO tagállamban.

Orbán Viktor energetikai kérdésekről is tárgyalt a török elnökkel

Fotó: MTI/ Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor felszólalásában hangsúlyozta, hogy a Törökország és Magyarország közötti együttműködést történelmi távlatok segítségével lehet megérteni. Magyarország nyugaton van, de egyedül áll nyugaton – hangsúlyozta a miniszterelnök, valamint hozzátette, hogy Európában három kultúra van, van egy germán, van egy szláv és van egy latin világ azonban Magyarország egyik sem.

Mi a rokonainkat keleten hagytuk – hangsúlyozta.

Orbán Viktor ennek kapcsán újra hangsúlyozta, hogy hazánk számára óriási jelentőségű a török világgal való kapcsolatunk. A miniszterelnök ennek kapcsán elmondta, hogy 2010 után folyamatosan erősödtek a magyar együttműködések a török világgal.

Amikor először tárgyaltam Erdogan elnökkel akkor a török-magyar kereskedelmi forgalom 2,5 milliárd dollár volt. Most majdnem hat

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

A migráció kérdésére rátérve Orbán Viktor háláját fejezte ki a török elnöknek, hiszen ha „Törökország nem védené Európát és annak déli szélét, akkor Európa ma már élhetetlen lenne”.

Minden évben több százezer illegális migránst tartóztat fel és több mint 3 millió migráns él itt Törökországban. Elnök úr, Magyarország nevében tisztelettel megköszönjük önnek, hogy segítséget nyújt nekünk, hogy ez a modern civilizációs fejlemény ez ne söpörjön el bennünket. Magyarország mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Törökországnak ezt az erőfeszítését Brüsszelben, az Európai Unióban is elismerjék.

– emelte ki Orbán.

A miniszterelnök egyúttal elmondta, hogy energetikai kérdésekről is tárgyalt a török elnökkel. Ennek kapcsán Orbán Viktor közölte, hogy Washingtonban megállapodás született a szankciók alóli mentességről, Moszkvában a kőolaj és földgáz szállítások folytatásáról, Isztambulban pedig arról, hogy Törökország biztosítja az útvonalat ezekhez a szállításokhoz - írja a Magyar Nemzet.

Ennek okán Orbán Viktor ismét háláját fejezte ki a török elnöknek.

