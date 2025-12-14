Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor képekkel mondott köszönetet

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 12:06
mohácsHáborúellenes Gyűlés
Nagy sikerrel zajlott le a negyedik Háborúellenes Gyűlés. Mohácson is telt ház várta Orbán Viktort.
Bors
A szerző cikkei

 Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után Mohácson is telt házas volt a Háborúellenes Gyűlés, amelyről Orbán Viktor képgalériát osztott meg Facebook-oldalán. 

Köszönöm, Mohács! 

- írta a miniszterelnök, aki az egyik képpel utalt a hatalmas tömegre is.

Orbán Viktor a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen

Orbán Viktor a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen arról beszélt, hogy Magyarország migrációs politikáját Brüsszelben fenyegetésként élik meg. Kiemelte, hogy a migráció a jövő generációjának egyik legfontosabb kérdése. A kormányfő azt mondta, Magyarország 2016-ban vált veszélyessé Brüsszel számára a migráció szempontjából, mert azóta példaként áll más országok előtt, hogy meg tudja védeni a hazáját.

