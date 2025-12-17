Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: "Egy győzelem. Jön a második csata"

Brüsszel
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 16:26 / FRISSÍTÉS: 2025. december 17. 16:26
hitelUkrajnaOrbán Viktor
Kemény harc vár a miniszterelnökre Brüsszelben.

Mint arról korábban beszámoltunk, Magyarország máris győzelmet aratott az EU-csúcs előtt, ugyanis a háttértárgyalások eredményre vezettek, így az orosz zárolt vagyon kérdése nem kerül napirendre. "Egy győzelem. Jön a második csata. Közös uniós hitel Ukrajnának? Na, még mit nem?!" - írta közösségi oldalára feltett videója mellé Orbán Viktor, utalva arra: Brüsszel közös uniós hitelfelvételt erőltet, ebből fizetnék a háborút. Magyarország a kezdetektől fogva ellentétes nézőpontot képvisel: a harcok, a fegyveres konfliktus táplálása helyett a béketárgyalásokat támogatjuk - és ez most sincs másképp. Épp ezért elfogadhatatlan, hogy a magyarok fizessék ennek a háborús hitelnek a költségeit.

"Van egy közös hitelfelvételi javaslat az orosz vagyon helyett, ez teljesen ellentétes Magyarország érdekeivel. Szó se lehet róla, hogy olyan hitelfelvétel történjen, hogy Magyarország vállal felelősséget olyan hitelért, amit aztán Ukrajnába küldünk. Ezt felejték el!" - jelentette ki Orbán Viktor.

 

