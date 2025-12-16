Orbán Viktor: Brüsszel egy újabb pártot kapott elő a kalapból

"Nincs új a nap alatt. Brüsszel nem titkolt terve, hogy a mostani nemzeti kormány helyett egy Brüsszel-párti kormány legyen Magyarországon. Előkaptak a kalapból egy másik baloldali pártot" - magyarázta videós Facebook-posztjában Orbán Viktor. A miniszterelnök az utóbbi időben többször beszélt már arról: a Tisza párt teljesen egyértelműen, minden kétséget kizáróan Brüsszel politikáját követi. A nyilvánosságra került, 600 oldalas megszorító csomagjuk sem más, mint az előző évek brüsszeli ajánlásainak egy csokorba gyűjtése. Épp ezért ha Magyar Péterék választást nyernek, az országban Brüsszel háborúpárti akarata érvényesül. Ráadásul – erről a miniszterelnök a legutóbbi, mohácsi Háborúellenes Gyűlésen beszélt – az EU vezetése már két alkalommal akart belenyúlni a magyar választásokba: először 2018-ban, majd 2022-ben. Jövőre harmadszor próbálkoznak azzal, hogy az ő embereik kerüljenek hatalomra.

"Brüsszel már '18-ban és '22-ben is meg akarta buktatni a nemzeti kormányt" - hangzik el a videóban.

"Egyfelől nekik birodalmi helytartók kellenek, nem pedig szuverén nemzetállamok. Másfelől lett egy nyílt konfliktus, egy seb, egy éles törés Brüsszel és Magyarország között a migráció miatt. És a migrációban mutatott magyar ellenszegülés óta nem is csinálnak ebből titkot, nyílt terveik vannak arra, hogy hogyan kell nekik végre egy baloldali, liberális, Brüsszel-párti kormány a mostani nemzeti kormány helyett" - magyarázta Orbán Viktor, hozzátéve: ennyiben nincs új a nap alatt. Brüsszel minden választáson megpróbálkozik valamivel, és ha nem jön be, akkor nem baj, van másik.

Az ellenzéki pártokat félretolták, és csináltak egy újat. Előkaptak a kalapból egy másik, de lényegét tekintve ugyanolyan embert. Az a kérdés, hogy hazafias kormányt akarunk, vagy egy Brüsszel alávetettségében működő kormányt

- összegzett a miniszterelnök.