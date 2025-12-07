Orbán Viktor: "A törökök olyanok, mint mi: pontosan tudják, hogy a háborún csak veszíthetnek"

Orbán Viktor Washington és Moszkva után Törökországba utazik. Gazdasági és politikai tárgyalások várhatóak. A Patrióta YouTube-csatornáján vasárnap jelent meg az az interjú, amit a repülőgépen készítettek a miniszterelnökkel.

Orbán Viktor Törökország felé tartva adott interjút Fotó: YouTube

Orbán Viktor azzal kezdte: a NATO-tagok esetében van egy világos, egyértelmű érintkezési rend. Oroszország és Törökország azonban nem NATO-tag, így velük más rendet kellett kiépíteni. A törökökkel évente tartanak stratégiai tanácsülést. "Ekkor áttekintünk mindent a belügyminisztériumtól az oktatás kérdéséig" - magyarázta. Orbán Viktor ezen alkalmakkor külön is tud a török elnökkel érdemben tárgyalni. "Törökország regionális hatalom, nagy erő, nagy befolyás, a világban is, de ránk, európaiakra nézve is, és ritka alkalom, hogy hosszan és mélyen közösen át tudjuk tekinteni - egyébként batárokként - az euroázsiai helyzetet."

Orbán Viktor: a törökök partnerek a békében

4 nagy téma van a törökökkel:

gazdaság és kereskedelem

migráció

háború

energia

A migráció kapcsán tudni kell, hogy a migrációs nyomás sokkal nagyobb lenne a törökök segítsége nélkül. "Magyarország migrációmentes országként akkor tud megmaradni, ha van jó török együttműködés."

Az energia a háború óta fontos, hiszen a Török Áramlaton keresztül jön gáz Oroszországból. "Ez addig van így, amíg a törökök garantálják ennek a csőrendszernek a működését. Akaratuk van, de nekik ebbe pénzt kell tenniük, nehogy úgy járjunk, mint az Északi Áramlattal, amit egyszer csak valaki felrobbantott. A törökök vigyáznak arra, hogy ami az Északi Áramlattal történt, az ne következzen be, és Magyarország ellenfelei ne tudjanak kárt tenni abban a vezetékrenszerben, amin keresztül a magyar háztartások és vállalkozások olcsó orosz gázon nyugvó rezsihez tudnak jutni" - magyarázta.

A háború és béke kapcsán Orbán Viktor kiemelte: