Orbán Viktor: "A törökök olyanok, mint mi: pontosan tudják, hogy a háborún csak veszíthetnek"

Orbán Viktor Washington és Moszkva után Törökországba utazik. Gazdasági és politikai tárgyalások várhatóak. A Patrióta YouTube-csatornáján vasárnap jelent meg az az interjú, amit a repülőgépen készítettek a miniszterelnökkel.
Orbán Viktor azzal kezdte: a NATO-tagok esetében van egy világos, egyértelmű érintkezési rend. Oroszország és Törökország azonban nem NATO-tag, így velük más rendet kellett kiépíteni. A törökökkel évente tartanak stratégiai tanácsülést. "Ekkor áttekintünk mindent a belügyminisztériumtól az oktatás kérdéséig" - magyarázta. Orbán Viktor ezen alkalmakkor külön is tud a török elnökkel érdemben tárgyalni. "Törökország regionális hatalom, nagy erő, nagy befolyás, a világban is, de ránk, európaiakra nézve is, és ritka alkalom, hogy hosszan és mélyen közösen át tudjuk tekinteni - egyébként batárokként - az euroázsiai helyzetet."
4 nagy téma van a törökökkel:
A migráció kapcsán tudni kell, hogy a migrációs nyomás sokkal nagyobb lenne a törökök segítsége nélkül. "Magyarország migrációmentes országként akkor tud megmaradni, ha van jó török együttműködés."
Az energia a háború óta fontos, hiszen a Török Áramlaton keresztül jön gáz Oroszországból. "Ez addig van így, amíg a törökök garantálják ennek a csőrendszernek a működését. Akaratuk van, de nekik ebbe pénzt kell tenniük, nehogy úgy járjunk, mint az Északi Áramlattal, amit egyszer csak valaki felrobbantott. A törökök vigyáznak arra, hogy ami az Északi Áramlattal történt, az ne következzen be, és Magyarország ellenfelei ne tudjanak kárt tenni abban a vezetékrenszerben, amin keresztül a magyar háztartások és vállalkozások olcsó orosz gázon nyugvó rezsihez tudnak jutni" - magyarázta.
A háború és béke kapcsán Orbán Viktor kiemelte:
A törökök minden békéltetési kísérletben benne voltak, az elmúlt négy évben csak nekik sikerült elérni, hogy részmegállapodást tető alá hozzanak. A törökök olyanok, mint mi: pontosan tudják, hogy a háborún csak veszíthetnek. Magyarország és Törökország a színfalak mögött a béketeremtés ügyében gyakran működik együtt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.