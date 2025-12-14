Menczer Tamás: „Veszélyes, hogy Európát háborús gondolkodásra akarják átállítani!”

Mohácson, a Háborúellenes Gyűlésen, amit december 14-én tartottak, Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, országgyűlési képviselő, a NATO főtitkár aggasztó mondatai kapcsán a Ripostnak elmondta: „nagyon veszélyes, hogy Európát háborús gondolkodásra akarják átállítani”.

Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint a NATO főtitkár szavai nagyon veszélyesek (Fotó: MW)

Menczer Tamás: A NATO háborúra készül, de mi békét akarunk

Súlyos figyelmeztetés érkezett a NATO csúcsáról, Európa legerősebb emberétől: a főtitkár olyan konfliktusról beszélt, amely nagyapáink és dédapáink háborúit idézi. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, országgyűlési képviselő szerint ez nem elszólás volt, hanem egy irány kijelölése.

A NATO főtitkára gyakorlatilag harcba hívta Európát Oroszország ellen. Azt mondta, háborús gondolkodásra kell átállni. Ezek olyan mondatok, amiket nem akarunk hallani

– fogalmazott Mohácson Menczer Tamás.

Menczer Tamás szerint mindez igazolja azt, amire a magyar kormány régóta figyelmeztet: Európában háborús készülődés zajlik.

Mi magyarok ebből nem kérünk. A magyar emberek békét akarnak, nem háborút

– hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

A politikus szerint Magyarország addig tud kimaradni a konfliktusból, amíg békepárti vezetése van.

Orbán Viktor a garancia arra, hogy Magyarország ne sodródjon bele ebbe az őrületbe.

A gyűlés egyértelmű üzenete: miközben Brüsszelben és Nyugat-Európában egyre hangosabbak a háborúpárti hangok, Magyarország a józan ész oldalán áll. A Tisza Párt viszont az európai gazdáit, a háborús héjákat akarja kiszolgálni.

Az egész mögött ugyanaz áll: háborút akarnak, a háborúhoz pedig pénz kell. Brüsszelnek nincs pénze, ezért a tagállamoktól vennék el. A Tisza vezetése ebben végrehajtó szerepet vállalna. Mi viszont a magyar emberek pénzét nem akarjuk háborúba küldeni.

– zárta gondolatait Menczer Tamás.