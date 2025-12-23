Orbán Viktor: Készülődés hogy áll?

Már tényleg nem kell sokat várni, és itt a karácsony, az év egyik legszebb ünnepe - ami, persze, rengeteg készülődéssel is jár, és ami sokszor egészen az utolsó pillanatokig is eltarthat. Nemrég Orbán Viktor ezzel kapcsolatban osztott meg egy videót a Facebook-oldalán.
Nem tudom, van-e az embernek olyan érzése valaha is, hogy minden megvan? Mindig ki szokott derülni az utolsó pillanatban, hogy valami hiányzik. Tartalékokat is képeztem, tehát nemcsak, hogy minden megvan, hanem ha kiderülne, hogy valami nincs meg, akkor is tudom pótolni
- magyarázta el a miniszterelnök, arra a kérdésre, hogy minden megvan-e a holnapi ünnepre, és amire később többek közt Hankó Balázs és Vitályos Eszter is választ adott.
Mutatjuk!
