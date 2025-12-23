KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Készülődés hogy áll?

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 14:41
készülődéskarácsony
Már csak egy nap van hátra karácsonyig. Orbán Viktor a jelek szerint maga is lázasan készül.
Már tényleg nem kell sokat várni, és itt a karácsony, az év egyik legszebb ünnepe - ami, persze, rengeteg készülődéssel is jár, és ami sokszor egészen az utolsó pillanatokig is eltarthat. Nemrég Orbán Viktor ezzel kapcsolatban osztott meg egy videót a Facebook-oldalán.

Így áll a készülődéssel Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor semmit sem bíz a véletlenre

Nem tudom, van-e az embernek olyan érzése valaha is, hogy minden megvan? Mindig ki szokott derülni az utolsó pillanatban, hogy valami hiányzik. Tartalékokat is képeztem, tehát nemcsak, hogy minden megvan, hanem ha kiderülne, hogy valami nincs meg, akkor is tudom pótolni

- magyarázta el a miniszterelnök, arra a kérdésre, hogy minden megvan-e a holnapi ünnepre, és amire később többek közt Hankó Balázs és Vitályos Eszter is választ adott.

