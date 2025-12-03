Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Ferenc, Olívia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ennyi lesz jövőre a tanárok átlagfizetése

Gulyás Gergely
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 10:26
átlagbértanár
Közel egymillió forintra nő jövőre a tanárok átlagbére.
Bors
A szerző cikkei

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a legújabb Facebook-videójában arról beszélt, hogy a stratégiai kabinetülés egyik legfontosabb napirendi pontja a pedagógusok béremelése lesz. A miniszter szerint a kormány az Európai Unióval kötött megállapodás alapján évről évre emeli a fizetéseket, hogy 2031-re a tanári bérek elérjék a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. Gulyás Gergely
Gulyás Gergely bejelentette, hogy jövőre tovább emelkedik a tanárok fizetése / Fotó: MW / 

A miniszter azt mondta, a 2025-ös év a számok szerint 936 ezer forintos átlagos pedagógusbért jelenthet, de ez kategóriánként eltérően alakul majd - írja a Ripost. Úgy fogalmazott, ez „nagy előrelépés ebben a ciklusban”, és a kormány szándéka szerint a rendszeres emelés a következő években is folytatódik. A videóban Gulyás Gergely hangsúlyozta:

a tanári pálya megbecsülése nemcsak anyagi kérdés, hanem stratégiai ügy is, mert a jövő generáció felkészültsége alapvetően a pedagógusok munkájától függ.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu