Kormányinfó: Magyarország továbbra sem hajtja végre a migrációs paktumot

Rendhagyó időben, szerdán reggel nyolc órától tartott Kormányinfót Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, ahol a keddi kormányülésen elfogadott döntésekről adtak tájékoztatást.
Gulyás Gergely a tájékoztató elején elmondta, a Kormányinfó korai kezdési időpontját az indokolja, hogy 10:30-tól számos fontos kérdésben döntés születik az Országgyűlés ülésén. Hozzátette, a következő kormányülést december 28-án tartják majd.
Ezután kitért arra, hogy Magyarország továbbra sem hajtja végre a migrációs paktumot.
A legnagyobb veszély, hogy a migrációs mechanizmus válság esetén korlátlanul teszi lehetővé a migránsok elosztását
- tette hozzá.
A 2016-os népszavazáson egyértelmű döntés született a kötelező betelepítési kvótáról. Magyarország egyetlen migránst sem fog befogadni
– mondta Gulyás.
Egy másik uniós terv arról szól, hogy megtiltaná az orosz energiahordozók beszerzését, amit kereskedelempolitikai lépésként próbál eladni
– tette hozzá.
Minden tagállam jogosult az energiamixét meghatározni, ezért a javaslat Magyarország ellen irányul. 2027 szeptember 30-tól lépne életbe a teljes tilalom az orosz kőolajra és földgázra. Ha ezt megszavazzák, akkor a kormány bírósághoz fog fordulni
– emelte ki. A kormány véleménye szerint ez egy nyílt támadás Magyarország ellen.
100 milliárd forintos keretösszegben lakossági energiatárolási programot hirdet meg a kormány. Az vehet részt a pályázatban, akinek van napeleme, vagy vállalja napelem telepítését
– jelentette be ezután Gulyás Gergely.
Az M86-os és 87-es utat koncessziós formában fogja fejleszteni a kormány – mondta a miniszter.
2026 januárjában írják ki a koncessziós pályázatot a repülőtéri gyorsvasút esetében. 19 perc lesz a menetidő a Nyugati Pályaudvartól a Liszt Ferenc repülőtérig. 5-6 percenként fognak indulni a vonatok, a szolgáltatás ára versenyképes lesz a taxiárakhoz képest. A miniszter szerint 6 év múlva készülhet el a beruházás
Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy a magyar repülőtér forgalma idén eléri a 20 milliót, ami rekordnak számít.
A Kormányinfó arról is szó esett, hogy a belügyminiszter tájékoztatta a kormányt, hogy a Szőlő utca ügyében az ügyészség vizsgálódik.
Nem egy gyermekotthonról van szó, hanem egy fiatalkorúak börtönéről. 57 elítélt van jelenleg az intézményben
– mondta a miniszter.
Itt nem elegendő a jelenlegi szociális ellátási rendszer, ezért a rendőrség felügyelete alá kerül az intézmény
– mondta.
A teljes Kormányinfót itt tudod visszanézni:
