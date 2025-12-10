Kormányinfó: Magyarország továbbra sem hajtja végre a migrációs paktumot

Rendhagyó időben, szerdán reggel nyolc órától tartott Kormányinfót Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, ahol a keddi kormányülésen elfogadott döntésekről adtak tájékoztatást.

Szerda reggel nyolc órától Kormányinfót tartottak / Fotó: Hegedüs Róbert

Kormányinfó: ezek voltak a legfontosabb bejelentések

Gulyás Gergely a tájékoztató elején elmondta, a Kormányinfó korai kezdési időpontját az indokolja, hogy 10:30-tól számos fontos kérdésben döntés születik az Országgyűlés ülésén. Hozzátette, a következő kormányülést december 28-án tartják majd.

Ezután kitért arra, hogy Magyarország továbbra sem hajtja végre a migrációs paktumot.

A legnagyobb veszély, hogy a migrációs mechanizmus válság esetén korlátlanul teszi lehetővé a migránsok elosztását

- tette hozzá.

A 2016-os népszavazáson egyértelmű döntés született a kötelező betelepítési kvótáról. Magyarország egyetlen migránst sem fog befogadni

– mondta Gulyás.

Egy másik uniós terv arról szól, hogy megtiltaná az orosz energiahordozók beszerzését, amit kereskedelempolitikai lépésként próbál eladni

– tette hozzá.

Minden tagállam jogosult az energiamixét meghatározni, ezért a javaslat Magyarország ellen irányul. 2027 szeptember 30-tól lépne életbe a teljes tilalom az orosz kőolajra és földgázra. Ha ezt megszavazzák, akkor a kormány bírósághoz fog fordulni

– emelte ki. A kormány véleménye szerint ez egy nyílt támadás Magyarország ellen.

100 milliárd forintos keretösszegben lakossági energiatárolási programot hirdet meg a kormány. Az vehet részt a pályázatban, akinek van napeleme, vagy vállalja napelem telepítését

– jelentette be ezután Gulyás Gergely.

Az M86-os és 87-es utat koncessziós formában fogja fejleszteni a kormány – mondta a miniszter.

2026 januárjában írják ki a koncessziós pályázatot a repülőtéri gyorsvasút esetében. 19 perc lesz a menetidő a Nyugati Pályaudvartól a Liszt Ferenc repülőtérig. 5-6 percenként fognak indulni a vonatok, a szolgáltatás ára versenyképes lesz a taxiárakhoz képest. A miniszter szerint 6 év múlva készülhet el a beruházás

Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy a magyar repülőtér forgalma idén eléri a 20 milliót, ami rekordnak számít.