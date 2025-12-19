Juhász Péter volt önkormányzati képviselő, jelenlegi influenszer egy korábban több javítóintézetet megjárt férfi állításival indított újabb támadást a fiatalkorú bűnelkövetők számára fenntartott intézmények ellen. Legújabb videójában a drog-botrányaival ismertté vált ex-politikus egy Czener Krisztián nevű fiatal férfit szólaltatott meg, akiről a Ripost úgy értesült, hogy egy többszeresen visszaeső bűnöző. A lap birtokába jutott információk alapján – fiatal kora ellenére – Czener számos vagyon elleni bűncselekmény elkövetésével hozható összefüggésbe, emellett pedig súlyos testi sértéssel és kábítószerrel kapcsolatos eljárások is indultak vele szemben.

Többszörösen visszaeső tolvaj állításaival igyekszik kikezdeni a gyerekvédelmet Juhász Péter

Úgy tudni, a Czener által elkövetett bűncselekmények jelentős része vagyon elleni bűncselekmény volt, amelyek főként kereskedelmi egységekhez köthetők. A lopások jellemzően élelmiszerboltokban, hipermarketekben és drogériákban történtek, visszatérő mintázatot mutatva.

Juhász "koronatanúja" - a bolti esetek mellett - több alkalommal gyermekvédelmi környezetben is elkövetett jogsértések. Egy alkalommal például "zárt helyiségekbe tört be jogosulatlanul", illetve bizalmi helyzet kihasználása is felmerült. Emellett egy alkalommal magánlakás elleni betörés gyanúja is megjelent, ahol az elkövetési módszer már célzott, erőszakos behatolásra utalt.

Külön figyelmet érdemelnek Czener azon ügyei, amelyek személy elleni erőszakhoz vagy kábítószerrel kapcsolatos cselekményekhez kötődnek. Egy nagykanizsai gyermekvédelmi intézményben például kétszer úgy fején ütötte az egyik intézetis társát, hogy a fiúnak bezúzódott a koponyája. Egy másik ügyben pedig kábítószer-fogyasztás gyanúja is felmerült Czenerrel szemben, amit a későbbi drogtesztek alátámasztottak.

Összességében tehát elmondható, hogy Czener életútját ismétlődő jogsértések, erőszakos cselekmények és kábítószerrel kapcsolatos ügyek kísérték végig. Mindezek fényében minimum visszás, hogy egy ilyen múlttal rendelkező személy beszámolóira alapozva próbálja támadni Juhász Péter a gyermekvédelmi rendszert.