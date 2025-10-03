"Kapja be" - írta Juhász Péter, a haza áldozata a megbékélés jegyében

Valahol lenyűgöző a balliberálisok azon képessége, hogy minden helyzetben képesek magukat áldozatként beállítani. Így van ez most a Szőlő utcai álhírbotránnyal is. Heteken át terjesztették az undorító álhírt, gátlástalanul vádoltak meg és hoztak hírbe mindenféle bizonyíték nélkül kormánypárti politikusokat. Amikor pedig nem lett a szőnyeg alá söpörve a hazudozás, hanem a kormány keményen fellépett, hirtelen csodálkozni kezdtek, hogy a rágalmazásnak és álhírterjesztésnek jogi következményei vannak...

Juhász Péter, az Áldozat

Ahogy arról már mi is beszámoltunk, Juhász Péternél házkutatást tartottak és pénteken tanúként hallgatták ki, hogy mutassa be azokat a bizonyítékokat, amelyek alapján az álhíreket terjesztette. Mivel azonban Juhász a félbolond Látó Jánosra hagyatkozott az ügyben - ahogy erről korábban Kocsis Máté is beszámolt -, így maga is tudta, gyenge lábakon áll a vádaskodása. Hirtelen mit csinál? Áldozati szerepben tetszeleg. Panaszkodik a Partizánban, Puzsér Róbert pedig még tüntetést is szervezett Juhász Péter támogatására. Vasárnap tartották volna a "Megbékélésmenetet", amelynek Juhász lett volna az egyik felszólalója. Most ezt azonban lemondták. Már az egész menetet.