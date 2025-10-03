"Kapja be" - írta Juhász Péter, a haza áldozata a megbékélés jegyében

Valahol lenyűgöző a balliberálisok azon képessége, hogy minden helyzetben képesek magukat áldozatként beállítani. Így van ez most a Szőlő utcai álhírbotránnyal is. Heteken át terjesztették az undorító álhírt, gátlástalanul vádoltak meg és hoztak hírbe mindenféle bizonyíték nélkül kormánypárti politikusokat. Amikor pedig nem lett a szőnyeg alá söpörve a hazudozás, hanem a kormány keményen fellépett, hirtelen csodálkozni kezdtek, hogy a rágalmazásnak és álhírterjesztésnek jogi következményei vannak...
Ahogy arról már mi is beszámoltunk, Juhász Péternél házkutatást tartottak és pénteken tanúként hallgatták ki, hogy mutassa be azokat a bizonyítékokat, amelyek alapján az álhíreket terjesztette. Mivel azonban Juhász a félbolond Látó Jánosra hagyatkozott az ügyben - ahogy erről korábban Kocsis Máté is beszámolt -, így maga is tudta, gyenge lábakon áll a vádaskodása. Hirtelen mit csinál? Áldozati szerepben tetszeleg. Panaszkodik a Partizánban, Puzsér Róbert pedig még tüntetést is szervezett Juhász Péter támogatására. Vasárnap tartották volna a "Megbékélésmenetet", amelynek Juhász lett volna az egyik felszólalója. Most ezt azonban lemondták. Már az egész menetet.
Egy nagyon fontos kérdés azonban nem került megválaszolásra: ha Juhász Péternek valóban bizonyítékai vannak egy pedofil-ügyben, miért nem tett feljelentést?
Juhász nem akarja elfogadni, hogy jogi következménye lehet az ámokfutásának. Így elég primitív módon próbál visszavágni. Kiírta a Facebook-oldalára, hogy Kocsis Máté "kapja be".
Erre reagált a közösségi oldalán a Fidesz frakcióvezetője. Mint először is felvetette, a megbékélés arca miért is trágárkodik nyilvánosan? Majd folytatta:
"Valószínűleg nem fogod, vagyis inkább nem akarod majd megérteni, mert fürdőzöl épp a közfigyelemben, de két pontban elmagyarázom.
1. Ne hősködj, ne próbáld magad áldozatként beállítani, és nem kell, hogy Puzsérék aggódjanak a szabadságodért, mert csak egyszerű tanúként hallgattak meg téged, még csak gyanúsított sem vagy. Igaz?
Szóval ne mártírkodj!
2. Nem miattam állsz az ügyészség előtt, hanem magad miatt. Azzal házalsz ugyanis két hete mindenhol, hogy neked bizonyítékaid, információid, sőt konkrét informátorod is van egy súlyos p.d.fil ügyben.
A hatóságoknak viszont kötelességük ezt kivizsgálni, értsd, kinyomozni egy ilyen bűnügyet, ezért téged, mint az ügy legfontosabb tanúját meghallgatnak, megpróbálják beszerezni az állítólagos bizonyítékokat.
Feljelentést ugyanis valamiért nem tettél magadtól. Vajon miért nem, ha tényleg nálad vannak egy brutális p.d.fil ügy információi?
Azt már csak külön jegyzem, jegyeztem meg, hogy SZERINTEM (nem a hatóságok a szerint!) te pontosan tisztában vagy azzal, hogy ez csak álhír, amit ti találtátok ki Látó Jánossal.
Ha mégsem így van, akkor nagyon remélem minden bizonyítékot odaadtál ma az ügyészeknek!
Kíváncsiak leszünk, de addig is kellemes trágárkodást, személyeskedést!
A megbékélés jegyében."
