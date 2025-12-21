Hankó Balázs: a béke a legfontosabb!

Hankó Balázs a kultúráért és innovációért felelős miniszter a szegedi Háborúellenes Gyűlésen elmondta, hogy ezeknek az eseményeknek azért is van jelentősége, mert fel kell hívni az emberek figyelmét arra, hogy a háború nagyon veszélyes, főként úgy, hogy jelenleg az itt zajlik a szomszédunkban.
Mi tudjuk a történelmünkből, hogy a háború az veszély, az kár, az családokat tesz tönkre. Ez a történelmi tudat itt bennünk él, és éppen ezért állunk ki a béke mellett, mert a béke a legfontosabb.
– hívta a figyelmet Hankó Balázs, aki ezután azt is elmondta, hogy olyan békét szeretnénk Magyarországon, amilyet a Megváltó is elhozott az emberiség számára.
Ilyenkor adventben is, amikor várjuk a Megváltó születését, tudjuk, hogy ő békét hozott. Ezt a békét akarjuk a mindennapokban is, ezt kell a magyar nemzetnek, így védjük meg a magyar nemzetet.
– mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter.
