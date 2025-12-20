Mit veszítenénk egy háború esetén? Mindent!

A brüsszeli háborúpárti elit nem érti, hogy a tűzzel játszik, amikor hadi gazdaságra állítja át Európát, és arról vizionál, hogy Oroszország ellen gyorsan és sikeresen megvívható egy háború. Áder János volt köztársasági elnökünk Szegeden, december 20-án, a Háborúellenes Gyűlésen arra figyelmeztette a hallgatóságot, hogy az I. világháborúra is azt mondták, hogy "mire a falevelek lehullanak, a katonáink otthon lesznek". Csakhogy öt falevél hullás is történt, mire a katonák hazatérése valóban bekövetkezett. A példa nagyszerű! Rávilágít arra, hogy mennyire szűk látókörű az elit, és hogy a háborúval nem szabad kísérletezni. Különösen akkor nem, ha van mit veszítenünk. És most Magyarországnak van!

Áder János Szegeden a Háborúellenes Gyűlésen december 20-án a háború veszélyeiről beszél / Fotó: MW

Mit veszítenénk háború esetén?



Magyarország elmúlt 15 évének történelmi léptékű fejlődését biztosan!



A háború már most is nehezíti a további békés gyarapodást.

- szögezte le Áder János. De hazánk háborúba sodródása esetén ez a példátlan mértékű gyarapodás, amire okkal vagyunk büszkék, teljesen megállna!És nem csak ennyit veszítenénk!

Azoknak, akik Oroszország ellen sikeresen megvívható háborúról vizionálnak, a következőket ajánlom: vegyék elő az első világháborús felvételeket. Ha ez nem elég, mert túl messze van az I. világháború, vegyék elő a II. világháború néhány fotóját. A szétlőtt Budapestet, a porig rombolt Varsót, és Berlinnek a fotóit. Ha ez sem lenne elég, miután Oroszország esetében mégiscsak egy atomhatalomról beszélünk, akkor vegyék elő Hirosima és Nagaszaki fotóit.

- zárta gondolatait a volt köztársasági elnök. A felidézett sokkoló kép segítségével talán be lehet látni, hogy mit veszíthetünk háború esetén: MINDENT. Már csak az a kérdés, hogy vajon a brüsszeli háborúpárti elit is belátja majd egyszer?