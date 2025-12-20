Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Teofil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Borsot törünk Magyar Péter orra alá: mindenkinek joga van megtudni a Tisza adóemelési terveit!"

orbán balázs
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 11:15 / FRISSÍTÉS: 2025. december 20. 11:17
Háborúellenes Gyűlésmagyar péter
Magyar Péternek nem sikerül elhallgatni az adóemelési terveit. Hiába tiltatná be a sajtószabadságot!

Magyar Péter nekiment a Borsnak, miután különszámban pro és kontra érvekkel megjelentettük a programját. Nem szeretné, ha minél többen tudnák meg, mennyire meg akarja sarcolni a magyarokat, ha megnyeri a választást.

A lapunk mellé állt azonban a Háborúellenes Gyűlés - Szegeden ugyanis a jelenlévőknek a különszámot osztják és több prominens személy is támogatásáról biztosította a Borsot.

Deutsch Tamás és Bohár Dániel mellett Orbán Balázs is a Borssal fotózkodott. "Borsot törünk Magyar Péter orra alá: mindenkinek joga van megtudni a Tisza adóemelési terveit!" - írta a posztjában.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu