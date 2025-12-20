Magyar Péter nekiment a Borsnak, miután különszámban pro és kontra érvekkel megjelentettük a programját. Nem szeretné, ha minél többen tudnák meg, mennyire meg akarja sarcolni a magyarokat, ha megnyeri a választást.

A lapunk mellé állt azonban a Háborúellenes Gyűlés - Szegeden ugyanis a jelenlévőknek a különszámot osztják és több prominens személy is támogatásáról biztosította a Borsot.

Deutsch Tamás és Bohár Dániel mellett Orbán Balázs is a Borssal fotózkodott. "Borsot törünk Magyar Péter orra alá: mindenkinek joga van megtudni a Tisza adóemelési terveit!" - írta a posztjában.