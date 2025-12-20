Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kiállnak a sajtószabadság mellett! A Bors különszámát osztják a Háborúellenes Gyűlésen

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 10:43 / FRISSÍTÉS: 2025. december 20. 10:48
Bár Magyar Péter be akarja tiltatni a Borsot, a sajtószabadság mellett kiáll a Háborúellenes gyűlés is!

Magyar Péter  újabb példátlan támadást intézett a szólás- és sajtószabadság ellen. Egy eljárási hibáktól hemzsegő eljárásban, melyben a bíró TISZA párthoz való kapcsolódása is felmerült, kezdeményezte, hogy tiltsák be a Bors Tisza-adóról szóló, pro és kontra érveket felsorakoztató különszámát.

 

A TISZA Párt visszaélésszerűen alkalmaz minden lehetséges jogi eszközt annak érdekében, hogy kiszivárgott szándékait leplezze. Nem riad vissza attól sem, hogy a rendszerváltás egyik legfontosabb értékét, a sajtószabadságot eltiporja.

 

A Bors kiáll a sajtószabadság mellett és megosztottuk a teljes különszámot oldalunkon. A Bors mellé állt a Háborúellenes Gyűlés is, ahol a különszámunkat osztják a jelenlévőknek. Sőt, már politikusok és politikai elemzők is a lapunkkal fotózkodnak!

 

 

 

