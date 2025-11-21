Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Elképesztő mondatok! A francia vezérkari főnök elkezdte felkészíteni az országát a háborúra

Fabien Mandon
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 09:07
háborúOrbán Balázs
Egyre durvább méreteket ölt a háborús pszichózis Európában.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán osztotta meg Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke kijelentéseit, aki háborúra készíti fel Franciaországot. 

Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke háborúra készül
Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke háborúra készül - Fotó: Hans Lucas via AFP

Úgy fogalmazott: "Ha országunk meghátrál, mert nem hajlandó elfogadni, hogy elveszíti gyermekeit, vagy gazdasági nehézségeket kell elviselnie, mert a prioritások például a védelmi termelésre irányulnak, akkor veszélyben vagyunk."

A tábornok úgy fogalmazott: A nyugat-európai országoknak három-négy éven belül készen kell állniuk egy Oroszországgal való esetleges összecsapásra, és ezt a lakosság előtt sem lehet tovább elhallgatni.

Minden tudást, minden gazdasági és demográfiai erőt, arra kell fordítani, hogy visszatartsuk a moszkvai rezsimet attól, hogy tovább próbálkozzon. Ami hiányzik nekünk, és itt van a ti nagy szerepetek, az a lelki erő, hogy elfogadjuk a fájdalmat, hogy megvédjük azt, amik vagyunk. A hadsereg a nemzet kivonata. A nők és férfiak, akik ma világszerte szolgálnak, 18 és 27 év közöttiek. Fiatalok, az önök településeiről származnak. Ugyanazok a törekvéseik. Kitartanak a küldetésük mellett, ha érzik, hogy az ország velük van. Ha országunk meghátrál, mert nem hajlandó elfogadni, hogy elveszíti gyermekeit, vagy gazdasági nehézségeket kell elviselnie, mert a prioritások például a védelmi termelésre irányulnak, akkor veszélyben vagyunk.

– húzta alá a tábornok.

