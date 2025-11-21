Vitályos Eszter keményen odaszólt: El a kezekkel a gyerekeinktől!

Francia vezérkari főnök: fel kell készülniük arra, hogy gyerekeink meghalhatnak a fronton - idézte Fabien Mandont Vitályos Eszter. A kormányszóvivő Facebookra kitett posztjában keményen odaszólt a francia vezérkari főnöknek.
"Tudod kinek a gyerekét készítsétek ti fel arra, hogy meghalhatnak a háborúban?!
A háborúpártiak már több nyugati országban nyíltan arról prédikálnak, hogy fel kell készíteni a fiatalokat arra, hogy háborúba kell menniük és ott meg kell halniuk.
Brüsszel bábjai már itt Magyarországon is duruzsolják, hogy ha kell, majd ők „berántanak mindenkit azonnal”.
Az édesanyák nevében:
El a kezekkel a gyerekeinktől! El a kezekkel a fiainktól! Ez nem a mi háborúnk!"
