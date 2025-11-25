Hidvéghi Balázs: Nem engedjük meg azt, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába

Hidvéghi Balázs azt mondta: a tétek emelkednek, a nyomás Magyarországon nő Brüsszel részéről. A brüsszeli elit képtelen elfogadni azt, hogy ez a háború nem nyerhető meg és hogy az elmúlt évek politikája Brüsszelben elhibázott volt - mondta. Elhibázott volt a háborúpárti politika, ahogyan az volt és maradt a szankciók politikája - közölte. Elhibázott most azt erőltetni, hogy egy megváltozott helyzetben, amikor az Egyesült Államok már békét akar és egy megállapodáson dolgozik, akkor Brüsszel folyamatosan a háború folytatásáról és Ukrajna finanszírozásáról beszél - tette hozzá.

Fotó: Mészáros János

Teszi ezt úgy - folytatta a parlamenti államtitkár -, hogy kiderült a napokban: egy ukrán háborús maffia "tette rá a kezét" ezekre a támogatásokra. Mint mondta: az európai adófizetők pénzéből Ukrajnába küldött összegek egy jelentős részét, 10 -15 százalékát, lefölözték, ellopták "palotákra, költötték, arany vécéket helyeztek el ezekben az épületekben, így dőzsöltek és dőzsölnek ezek az emberek, az ukrán háborús maffia".

Egy tarthatatlan helyzet állt elő, Brüsszel mégis további befizetéseket akar kierőszakolni a tagállamoktól - közölte. Hozzátette: Ursula von der Leyen 135 milliárd euró fizetését javasolja a tagállamoknak csak a következő két évben. Ezeket részben adóemelésekkel lehetne előteremteni vagy egy közös hitelfelvétellel - mondta. Kiemelte: ezeket Magyarország és a Fidesz-KDNP kormány határozottan elutasítja.

Mi nem fogjuk megengedni azt, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék

- hangsúlyozta. Ellenállunk annak a nyomásnak, amely háborúba akarja rángatni az országot és a magyar embereket - közölte.

Hidvéghi Balázs hozzátette: a kezdetektől azt mondják és ezt fenntartják, hogy egy békemegállapodásra van szükség, ehhez tűzszünet kell és egy stratégiai megállapodást kell kötni az oroszokkal ahhoz, hogy Európa és az eurázsiai térség nyugalmát, gazdasági jólétét rendezik tudják.

Megjegyezte: Magyarországon számos olyan politikai erő van az ellenzék oldalán, elsősorban a Tisza párt Magyar Péter vezetésével, amely olyan nyilatkozatokat tesz, amely arról árulkodik, hogy ők végrehajtanák ezeket a brüsszeli elvárásokat. Ha a Tisza párton múlna, akkor adóemelésekre kerülne sor, megszűnne az alacsony személyi jövedelemadó, az alacsony rezsi Magyarországon, magasabb lenne a társasági adó és megkurtítanák a családi adókedvezményeket - sorolta. Nemrég az is kiderült, hogy már a nyugdíjakat is meg akarják adóztatni a Tisza különböző szakértői - jegyezte meg. Ez a politika egyértelműen a háborúpárti, baloldali brüsszeli politika kiszolgálását jelenti - mondta.