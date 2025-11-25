Hidvéghi Balázs: Nem engedjük meg azt, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába

Hidvéghi Balázs azt mondta: a tétek emelkednek, a nyomás Magyarországon nő Brüsszel részéről. A brüsszeli elit képtelen elfogadni azt, hogy ez a háború nem nyerhető meg és hogy az elmúlt évek politikája Brüsszelben elhibázott volt - mondta. Elhibázott volt a háborúpárti politika, ahogyan az volt és maradt a szankciók politikája - közölte. Elhibázott most azt erőltetni, hogy egy megváltozott helyzetben, amikor az Egyesült Államok már békét akar és egy megállapodáson dolgozik, akkor Brüsszel folyamatosan a háború folytatásáról és Ukrajna finanszírozásáról beszél - tette hozzá.
Teszi ezt úgy - folytatta a parlamenti államtitkár -, hogy kiderült a napokban: egy ukrán háborús maffia "tette rá a kezét" ezekre a támogatásokra. Mint mondta: az európai adófizetők pénzéből Ukrajnába küldött összegek egy jelentős részét, 10 -15 százalékát, lefölözték, ellopták "palotákra, költötték, arany vécéket helyeztek el ezekben az épületekben, így dőzsöltek és dőzsölnek ezek az emberek, az ukrán háborús maffia".
Egy tarthatatlan helyzet állt elő, Brüsszel mégis további befizetéseket akar kierőszakolni a tagállamoktól - közölte. Hozzátette: Ursula von der Leyen 135 milliárd euró fizetését javasolja a tagállamoknak csak a következő két évben. Ezeket részben adóemelésekkel lehetne előteremteni vagy egy közös hitelfelvétellel - mondta. Kiemelte: ezeket Magyarország és a Fidesz-KDNP kormány határozottan elutasítja.
Mi nem fogjuk megengedni azt, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék
- hangsúlyozta. Ellenállunk annak a nyomásnak, amely háborúba akarja rángatni az országot és a magyar embereket - közölte.
Hidvéghi Balázs hozzátette: a kezdetektől azt mondják és ezt fenntartják, hogy egy békemegállapodásra van szükség, ehhez tűzszünet kell és egy stratégiai megállapodást kell kötni az oroszokkal ahhoz, hogy Európa és az eurázsiai térség nyugalmát, gazdasági jólétét rendezik tudják.
Megjegyezte: Magyarországon számos olyan politikai erő van az ellenzék oldalán, elsősorban a Tisza párt Magyar Péter vezetésével, amely olyan nyilatkozatokat tesz, amely arról árulkodik, hogy ők végrehajtanák ezeket a brüsszeli elvárásokat. Ha a Tisza párton múlna, akkor adóemelésekre kerülne sor, megszűnne az alacsony személyi jövedelemadó, az alacsony rezsi Magyarországon, magasabb lenne a társasági adó és megkurtítanák a családi adókedvezményeket - sorolta. Nemrég az is kiderült, hogy már a nyugdíjakat is meg akarják adóztatni a Tisza különböző szakértői - jegyezte meg. Ez a politika egyértelműen a háborúpárti, baloldali brüsszeli politika kiszolgálását jelenti - mondta.
Magyarországon jövő tavasszal választás lesz, arról döntünk, hogy merre menjen tovább az ország a következő években. Kulcsfontosságúnak nevezte, hogy most, 2025 őszén beszéljünk azokról a dolgokról, amelyek meghatározzák ezeket a döntéseket és azokról a választási lehetőségekről, amelyek közül a magyarok választhatnak. A Fidesz-KDNP kormány a béke és a gyarapodás mellett teszi le a voksát - emelte ki.
Mi nem engedjük meg, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába. Mi a magyar érdekből indulunk ki, kiállunk a béke mellett és meg fogjuk védeni az ország nyugalmát, biztonságát és békéjét
- jelentette ki Hidvéghi Balázs.
Pócs János, a térség fideszes országgyűlési képviselője felidézte, hogy a Fidesz-kormány annak idején meghirdette és végre is hajtotta a "tíz év alatt egymillió új munkahely" programot, rezsicsökkentést vitt végbe. Mindig kikérték és kikérik az emberek véleményét, ahogyan tették például a migránsok ügyében is. Hozzátette: Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása alapján ma is Európában egyedül tudjuk elmondani, hogy szankciómentes országban fogunk élni. A háború kérdése egyre súlyosabb és égetőbb, az elmúlt években elért eredményeket el is veszíthetjük - figyelmeztetett.
Hidvéghi Balázs arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal találkozik és mit tud tenni a magyar miniszterelnök a béke elérése érdekében, azt mondta:
Orbán Viktor az egész világon elismerést szerzett azzal, hogy kiáll évek óta a tárgyalások fontossága mellett, békemissziót hajtott végre. Brüsszel nem volt képes arra, hogy megfogalmazzon egy európai uniós érdeket és ez alapján önálló szereplőként tárgyaljon. Ha a magyar miniszterelnökre hallgattak volna, akkor sokkal jobb helyzetben tudna ma tárgyalni Brüsszel
- mondta.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.