Orbán Viktor: Magyarország nem támogatja, hogy az Európai Unió bármilyen formában újabb pénzügyi támogatást küldjön Ukrajnába

Ideje, hogy a Bizottság is megértse: nem adjuk Brüsszelnek a magyar emberek pénzét, hogy aztán azt tovább küldjék Ukrajnába!- jelentette ki Orbán Viktor a Facebook-oldalán.
A miniszterelnök közösségi oldalán ismertette az Ursula von der Leyen asszonynak megfogalmazott, „szabatos és világos levelét”, amit el is küld neki.
Ukrajnának joga folytatni ezt a háborút, de nekünk nem kötelességünk tovább támogatni és finanszírozni egy megnyerhetetlen háborút
– mondta Orbán Viktor a videójában.
A miniszterelnök levelével Ursula von der Leyennek arra a levelére válaszol, amelyben az Európai Bizottság elnöke további milliárdokat kért Ukrajna pénzelésére a tagállamoktól.
A miniszterelnök továbbá azt mondta:
Közlöm az elnök asszonnyal, hogy az általa javasolt 3 pénzadományozási forma egyike sem fogadható el Magyarország számára. Magyarország nem támogatja, hogy az Európai Unió bármilyen formában újabb pénzügyi támogatást küldjön Ukrajnába.
Hozzátette, hogy ír arról is, amiről lehetetlen nem beszélni,
hogy miközben beláthatatlan mennyiségű pénz tűnik el az európaiak odaküldött pénzéből az ukrán háborús maffia zsebeiben, lehetetlen, hogy ne folytassunk le tételes vizsgálatot és továbbra is ellenőrzés nélkül öntsük a milliárdokat Ukrajnába.
Barátságos, kedves, előremutató és határozott levél ez
– összegzett a miniszterelnök.
A Magyar Nemzet cikke szerint Orbán Viktor öt pontban foglalta össze válaszát, a teljes levelet a Politico tette közzé. A miniszterelnök ebben úgy fogalmazott, hogy „jobb most őszintén beszélni és dönteni, mint folytatni az illúziókra építő politikát, amit eddig sajnos az Ön Bizottsága tett”.
A kormányfő azt írja, javasolja, hogy az EU Ukrajna politikáját a következő tények figyelembevételével alakítsák ki:
Válaszlevele végén pedig úgy fogalmazott Orbán Viktor:
Jobb időben belátni a tévedésüket, és kifordulni a zsákutcából, mint tovább haladni, amíg bele nem ütköznek a realitások falába. Már így is óriási összegű európai pénzt égettünk el ebben a háborúban. Ha Önök ezt így folytatják, az súlyos válságba fogja rántani az egész Európai Uniót.
