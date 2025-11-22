Orbán Viktor: Magyarország nem támogatja, hogy az Európai Unió bármilyen formában újabb pénzügyi támogatást küldjön Ukrajnába

Ideje, hogy a Bizottság is megértse: nem adjuk Brüsszelnek a magyar emberek pénzét, hogy aztán azt tovább küldjék Ukrajnába!- jelentette ki Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor levelet írt Ursula von der Leyennek Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök közösségi oldalán ismertette az Ursula von der Leyen asszonynak megfogalmazott, „szabatos és világos levelét”, amit el is küld neki.

Ukrajnának joga folytatni ezt a háborút, de nekünk nem kötelességünk tovább támogatni és finanszírozni egy megnyerhetetlen háborút

– mondta Orbán Viktor a videójában.

A miniszterelnök levelével Ursula von der Leyennek arra a levelére válaszol, amelyben az Európai Bizottság elnöke további milliárdokat kért Ukrajna pénzelésére a tagállamoktól.

A miniszterelnök továbbá azt mondta:

Közlöm az elnök asszonnyal, hogy az általa javasolt 3 pénzadományozási forma egyike sem fogadható el Magyarország számára. Magyarország nem támogatja, hogy az Európai Unió bármilyen formában újabb pénzügyi támogatást küldjön Ukrajnába.

Hozzátette, hogy ír arról is, amiről lehetetlen nem beszélni,

hogy miközben beláthatatlan mennyiségű pénz tűnik el az európaiak odaküldött pénzéből az ukrán háborús maffia zsebeiben, lehetetlen, hogy ne folytassunk le tételes vizsgálatot és továbbra is ellenőrzés nélkül öntsük a milliárdokat Ukrajnába.

Barátságos, kedves, előremutató és határozott levél ez

– összegzett a miniszterelnök.

A Magyar Nemzet cikke szerint Orbán Viktor öt pontban foglalta össze válaszát, a teljes levelet a Politico tette közzé. A miniszterelnök ebben úgy fogalmazott, hogy „jobb most őszintén beszélni és dönteni, mint folytatni az illúziókra építő politikát, amit eddig sajnos az Ön Bizottsága tett”.

A kormányfő azt írja, javasolja, hogy az EU Ukrajna politikáját a következő tények figyelembevételével alakítsák ki:

Ukrajna ezt a háborút a hadszíntéren nem nyerheti meg; Ukrajna háborús szenvedésének mértékét csak egy gyors tűzszünettel és/vagy békemegállapodással lehet korlátozni; Az Európai Uniónak sürgősen meg kell kezdenie a felkészülést a háború utáni helyzet rendezéséről szóló tárgyalásokra; Mindezek alapján arról tájékoztatom Önt, hogy Magyarország nem támogatja, hogy az Európai Unió bármilyen formában újabb pénzügyi támogatást küldjön Ukrajnába Végezetül sajnálatosnak tartom, hogy a beláthatatlan pénzügyi károkat és bizalmi válságot okozó ukrán korrupció legújabb fejezete árnyékában az Ön javaslatai között nem szerepel az eddig elköltött pénzek ellenőrzése, és a további folyósítások szigorúbb feltételekhez kötése sem

Válaszlevele végén pedig úgy fogalmazott Orbán Viktor: