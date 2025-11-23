Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Kelemen névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Magyar Péter és Weber

Brüsszel Faktor: egyszerűen imádja a Tisza Párt jelöltjeit Von der Leyen és Zelenszkij

Ruszin-Szendi Romulusz
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 23. 17:51 / FRISSÍTÉS: 2025. november 23. 17:56
Manfred WeberVolodimir ZelenszkijTarr Zoltán
Zelenszkij azonnal magával vinné az élő show-ba Ruszin-Szendi Romuluszt...

„Ez a zsűri nagyon szigorú, csak akkor engedik tovább a jelölteket, ha minden kérésüket végrehajtják” – írta legújabb videójához a Nemzeti Ellenállás Mozgalom.

A mesterséges intelligenciával készült felvételen egy képzeletbeli tehetségkutató zsűrije jelenik meg: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője szerepel benne, amint elismerően beszélnek a tiszás jelöltekről.

A videóban a képzeletbeli tehetségkutató műsorvezetőjeként Magyar Péter „szerepelt”. Az „indulók” között olyan tiszás politikusok jelentek meg, mint Ruszin-Szendi Romulusz, aki a sorkatonaság visszaállítását szorgalmazza, Tarr Zoltán, aki több alkalommal nyilatkozott az adóemelési tervekről, valamint Bódis Kriszta, a transzjogi aktivista.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu