Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Tisza párt veszélyes a magyar emberekre!

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 16:05
Tisza PártRuszin-Szendi RomuluszTisza
Erre hívta fel a figyelmet. A honvédelmi miniszter régen megmondta, hogy veszélyes a Tisza párt.
Bors
A szerző cikkei

"A Tisza párt veszélyes a magyar emberekre!" - jelentette ki a közösségi oldalán közzétett posztjában Szalay-Bobrovniczky Kristóf, amelyben egy videót is megosztott.

Magyar Péter_Mk_0009
Erre hívta fel a figyelmet a Tisza párttal kapcsolatban a honvédelmi miniszter / Fotó: Makovics Kornel

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kimondta, a Tisza párt veszélyes a magyar emberekre

Én régen mondom, hogy veszélyes, de mostanra már mindenki számára látszik. Emlékszünk, amikor a benne áradó és az egész Tisza-blöffben áradó gyűlöletről beszélt

- jelentette ki a videóban Szalay-Bobrovniczky Kristóf, majd bevágta, ahogy Ruszin-Szendi Romulusz kimondja: indulat, gyűlölet van bennük. 

Most újra megjelent egy másik képtelenséggel: polgárháborút vizionál. Azt lebegteti, hogy ha nem sikerül tavasszal demokratikus úton hatalmat szerezniük, ahogy azt ő elképzelte, akkor bevetésre készen áll. A polgárháborús utalások, a fegyverviselés és a bevetésre készen retorika veszélyes a magyar emberekre. Aki így beszél, az nem az országot akarja építeni, az hatalomra vágyik és azt meg akarja szerezni bármi áron, hogy utána ki tudja, mire használja. A magyar emberek békét, biztonságot és kiszámíthatóságot akarnak, nem félelmet és fenyegetést. Ezért mindenkinek világosan látnia kell, hogy hova vezetne, ha véletlenül a Tisza hatalomra kerülne

- tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

 

