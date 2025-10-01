Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Ruszin-Szendi Romulusz beismerte: árad a gyűlölet a Tiszában

Tisza Párt
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 14:18
Magyar PéterRuszin-Szendi Romulusz
A Tisza veszélyes, a fegyver nem játék. Ruszin-Szendi Romulusz kijelentéseire hívta fel a figyelmet Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A Tisza veszélyes, a fegyver nem játék - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf legújabb videójában, amelyben Ruszin-Szendi Romulusz kijelentéseire hívta fel a figyelmet.

Ruszin-Szendi Romulusz kijelentéseire hívta fel a figyelmet Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Ruszin-Szendi Romulusz kijelentéseire hívta fel a figyelmet Szalay-Bobrovniczky Kristóf Fotó: youtube.com

A Tisza "szeretetországában" a gyűlölet és a harag árad. Újabb videón láthatjuk, hogy ahogy a volt vezérkari főnök arról beszél, hogy tele van a szívük indulattal, haraggal és gyűlölettel. Teszi ezt úgy, hogy az oldalán talán akkor is fegyver volt, rendszeresen így jár a tömegbe. És verekszik újságírókkal, és minden módon árad belőlük a harag, ami nem jó tanácsadó soha. Mindent meg kell tennünk, hogy ezeket a kezet távol tartsuk a Magyar Honvédségtől.

 

