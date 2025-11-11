Orbán Viktor: Mi látjuk, ki hányadán áll. Ki van a magyar családokkal és ki Brüsszellel

Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 07:12 / FRISSÍTÉS: 2025. november 11. 07:13
Van, aki a kákán is csomót keres. Orbán Viktor kiemelte, mit léptek Brüsszelben a washingtoni látogatást követően.
"A politikában vannak ritka pillanatok, amikor nincs értelme a vitának és a kétkedésnek. Amikor a jó annyira jó, hogy nyilvánvaló, és nehéz másképp látni. Ilyen volt a washingtoni tárgyalásunk. A Trump elnökkel kötött megállapodásaink minden magyar ember javát szolgálják" - jelentette ki Orbán Viktor, a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben, a magyar-amerikai csúcstalálkozót követően.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor kiemelte, a Donald Trumppal kötött megállapodásaik minden magyar ember javát szolgálják / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor 

 Megvédtük a rezsicsökkentést, nem hagytuk, hogy elszálljanak a benzinárak, és új perspektívákat nyitottunk a magyar gazdaság előtt. Mindegy, hogy bal- vagy jobboldali az ember, nem nehéz belátni, hogy mindez jó Magyarországnak és jó a magyar családoknak. Mégis van, aki csomót keres a kákán

- tette hozzá a miniszterelnök.

A brüsszeliek azonnal léptek. Bejelentették, hogy hiába mentesül Magyarország az amerikai szankciók alól, ők 2027-től akkor is betiltják az orosz energiahordozók importját Európában. Ők folytatni akarják a háborút és a szankciókat. Nem oda Buda! Ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk

- emelte ki.

Itthon sem kellett sokáig várni, hogy a brüsszeli ukázra a Tisza is rácsatlakozzon. Ha Brüsszel füttyent, a vezetőik azonnal lábhoz. Mi pedig látjuk, ki hányadán áll. Ki van a magyar családokkal és ki Brüsszellel. Jól jön majd ez a tudás jövő áprilisban!

- zárta a bejegyzését az államfő.

 

