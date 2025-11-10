Orbán Viktor: A béketeremtést folytatni kell!

Orbán Viktor november 7-én történelmi jelentőségű diplomáciai találkozón vett részt Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban. A két vezető zártkörű megbeszélést tartott a Fehér Házban, melynek eredményeiről Szijjártó Péter külügyminiszter, valamint a magyar miniszterelnök közös sajtótájékoztatót tartott még az Egyesült Államokban. E sajtótájékoztatóból közölt közösségi oldalán összefoglalót Orbán Viktor. A bejegyzést az "Együtt, a békéért!" szavakkal egészítette ki.
A miniszterelnök a kamerák előtt kiemelte: többek közt a háború és béke kérdéséről is egyeztetett Donald Trumppal. A megbeszélteket két mondatban lehet összefoglalni:
Az első úgy hangzik, hogy a béketeremtést folytatni kell. Mind a két kormányzat elszánt, hogy folytassa a béketeremtés előfeltételeit, vagy erőfeszítéseit. Magyarország kifejezetten ajánlja a saját képességeit, amellyel segíteni tudja az Egyesült Államok elnökét az ukrán-orosz háború ügyében, a béke elérése ügyében. A második mondat pedig úgy hangzik, hogy a budapesti találkozó napirenden van, és amikor a feltételek ehhez előállnak, aminek pontos időpontját most senki sem tudja megmondani, akkor az a találkozó Budapesten létre is jön.
