Ez brutális lesz: kiszivárgott egy részlet Orbán Viktor Rónai Egonnak adott interjújából – videó

Unalmasnak nem mondanám. Interjú Rónai Egonnal a Mérlegben ma 17 órakor a Youtube-on - írta Orbán Viktor Facebook-oldalán megosztott videójához.

Mint ismeretes, a miniszterelnök kedd reggel jelentette be a közösségi oldalán, hogy interjút ad Rónai Egonnak, majd később azt is elárulta, hogy a beszélgetést még ma láthatjuk.

Minden fel lett jegyezve. Interjú Rónai Egonnal a Mérlegben ma 17 órakor a Youtube-on. Nem piskóta

- írta korábban Orbán Viktor.

Most pedig az első rövid videót is megosztotta, amiből azonnal világossá vált, hogy a tévés nem kímélte a kérdéseivel a magyar miniszterelnököt. A videót itt meg is nézheted: