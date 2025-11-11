Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Márton névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ez brutális lesz: kiszivárgott egy részlet Orbán Viktor Rónai Egonnak adott interjújából – videó

Ez brutális lesz: kiszivárgott egy részlet Orbán Viktor Rónai Egonnak adott interjújából – videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 16:10
interjúRónai Egonvideó
A teljes beszélgetést ma 17 órakor nézhetjük meg YouTube-on.
Bors
A szerző cikkei

Unalmasnak nem mondanám. Interjú Rónai Egonnal a Mérlegben ma 17 órakor a Youtube-on - írta Orbán Viktor Facebook-oldalán megosztott videójához. 

Mint ismeretes, a miniszterelnök kedd reggel jelentette be a közösségi oldalán, hogy interjút ad Rónai Egonnak, majd később azt is elárulta, hogy a beszélgetést még ma láthatjuk. 

Minden fel lett jegyezve. Interjú Rónai Egonnal a Mérlegben ma 17 órakor a Youtube-on. Nem piskóta

- írta korábban Orbán Viktor. 

Most pedig az első rövid videót is megosztotta, amiből azonnal világossá vált, hogy a tévés nem kímélte a kérdéseivel a magyar miniszterelnököt. A videót itt meg is nézheted:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu