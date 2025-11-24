Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Komédia, ami a Tisza pártban zajlik: még a saját e-mailcímüket se tudják a jelöltek

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 13:40
Tisza PártGyuk Zsoltmailcím
Nem kell túl kreatívnak lenni, ha valaki a Tisza Párt jelöltje szeretne lenni.

Ugyanazzal a betanult mondattal küldik el az újságírókat Magyar Péter jelöltjei. A Tisza párt emberei egyetlen kérdésre sem hajlandóak válaszolni, egyre nyilvánvalóbb, hogy azért, mert Magyar Péter megtiltotta nekik. A Magyar Nemzet pedig arról írt, hogy az a Gyuk Zsolt is a jelöltek között szerepel, aki főszerepet játszott az adatszivárgási botrányban, amikor 200 ezer magyar adatai kerültek ukrán kézbe.

Érdemes megnézni a videót arról, hogy a Tisza Párt jelöltjei mennyire erőlködnek, hogy a saját sajtóosztályuk e-mailcímét elmondják... Press, talpra kukac, press... 

