Szánthó Miklós: Sajnálom, Tiszás baloldal, de Orbán Viktornak megint nem igaza van, hanem igaza lesz!

A Budapesti Békecsúcs egyfelől és mindenekelőtt természetesen azért generációs jelentőségű, mert véget vethet a valóban orosz agresszió miatt indult, de hathatós brüsszeli "segítséggel" is globálissá eszkalált ukrajnai háborúnak: Trump és Putyin magyar földön létrejövő találkozója kézközelbe hozza a békét - írja közösségi oldalán Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója első pontként azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktornak ismét igaza lesz.

Szánthó Miklós Fotó: Máthé Zoltán

Szántó ezt követően további pontokba szedve kifejti, hogy másod-, de nem utolsósorban viszont van egy erős aktuál/belpolitikai dimenziója is

Bizonyítja, hogy amit fősodratú balos-liberális-tiszás nyilvánosság mond vagy sugall Magyarország és Orbán Viktor kapcsán, az egész egyszerűen nem igaz. Magyarország megy jó irányba az autópályán, ők meg a helikopter. Ahogy a korábbi unortodox gazdaságpolitika, a rezsicsökkentés, a határvédelem kapcsán, a békemisszió ügyében is megpróbálták eltagadni a dolog lényegét, hol hasztalannak, hol nevetségesnek, hol barbarisztikusnak állítva be a magyar álláspontot. Megint kiderült: nekik nem csak magával az állásponttal volt bajuk, hanem legfőképp azzal, hogy az magyar.

- írja, majd így folytatja:

És most, hogy a világ vezető hatalmai úgy gondolják, pontosan az eddigiekben vitt józan, realista, békepárti vonala miatt Budapest alkalmas egy ilyen csúcs lebonyolítására, minden eddigi kamuérv-készlet dugába dől: már hogy "Orbán kiiratkozott a késsel-villával enni tudók klubjából", hogy "elszigetelődött", hogy "magára maradt, már senki nem veszi komolyan". Éppen arról van szó, hogy új világ van, átalakul a globális hatalmi struktúra, Brüsszel erre képtelen jól reagálni, a magyar jobboldal viszont érti, mi zajlik körülöttünk, és ezt felhasználva azonosítja be és viszi sikerre a magyar érdeket: ezt hívják konnektivitásnak, összekapcsoltságnak, hogy minden fontos szereplővel jó viszonyban legyünk. Igen, ennek köszönhető, hogy most tényleg Magyarországon a világ szeme. És persze igazolást nyer, hogy a szembekötve héjáskodó, háborúpárti, blokkosodásra építő EU-s politika - melynek Magyar Péterék és az őket reklámozó hazai balos "sajtó" szügyig a része - tévút és Európát az eljelentéktelenedés útjára viszi. (Ld. ahogy Sarm es-Sejkre, úgy Budapestre sem lesz hivatalos brüsszeli vezető).

Az Alapjogokért Központ főigazgatója harmadik pontként ugyanakkor kiemeli, hogy érti hogy a hazai ballib nyilvánosság kínjában már nem tud mást mondani.

És persze értem én, hogy a messiásvárásba (megint) belebolondult hazai ballib nyilvánosság kínjában már nem tud mást mondani, mint hogy "ez csak jelképes", "semmi kézzelfogható haszna nincs" (meg persze hogy "miért nem Tomahawk van, miért vörös szőnyeg?"), de a békének, jól tudjuk, óriási kézzelfogható haszna lenne: erősödne a magyar gazdaság, csökkene az inflációs nyomás, mérséklődnének az energiaárak és megszűnne a rezsicsökkentés fenyegetettsége - hogy csak egy párat említsek.

Végezetül pedig, plusz egy ráadásként kifejtette: