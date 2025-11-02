Világszerte kudarcot vallott a többkulcsos adórendszer, amit a Tisza akar bevezetni

Mint ahogy az már több ízben kiderült, a Tisza Párt a kormányra kerülése esetén súlyos adóemeléseket vezetne be és újra visszahozná a többkulcsos adórendszert is. Azonban, ahogy arra az Ellenpont felhívta a figyelmet, a többkulcsos adórendszer több külföldi országban is kudarcot vallott és gazdasági válság közeli helyzetbe sodorta az érintett államokat.

A többkulcsos adórendszer külföldön sem működik, de a Tiszát nem érdekli

Fotó: Máté Krisztián / bors

Ezt okozta külföldön a többkulcsos adórendszer

Görögországban a 2013 és 2015 között végrehajtott adóemelés a társasági adókulcsot 20-ról 29 százalékra növelte, ám ennek hatására a beruházási ráta a GDP 26 százalékáról 11 százalékra esett vissza, miközben a munkanélküliség 27 százalékra ugrott fel. Ennek következményeképpen számos vállalat Ciprusra és Bulgáriába helyezte át székhelyét, hogy elkerülje a magas adóterheket.

2015-ben Brazíliában is adóemelést vezettek be, minek a hatására az ország GDP-je 7 százalékponttal csökkent, ezáltal pedig több mint egymillió munkahely szűnt meg és a a külföldi tőkebeáramlás is visszaesett. Az IMF utólagos értékelése egyértelműen kimondta: "a fiskális konszolidáció adóemelésre épülő stratégiája rövid távon tovább mélyítette a recessziót, mivel elfojtotta a magánberuházásokat és a fogyasztást".

Franciaország évtizedeken át tartotta magasan a társasági adókulcsot, 2012-ben 38 százalékra emelve azt. A következmény: a növekedés lelassult, a munkanélküliség tartósan 10 százalék fölött maradt, és a nagyvállalatok tömegesen telepítették át tevékenységüket alacsonyabb adózású országokba.

Az OECD és a Világbank kutatásai szerint minden 10 százalékpontos adóemelés átlagosan 2 százalékponttal veti vissza a beruházásokat, miközben a többkulcsos rendszerek torzítják a piacot, és végül csökkentik az állami bevételeket.

Magyarország jelenlegi, egységesen 9 százalékos társasági adókulcsa Európa legalacsonyabbja, ami az elmúlt években rekordmértékű beruházásokat és munkahelyteremtést hozott. A nemzetközi tapasztalatok fényében egy többkulcsos, magasabb adórendszer nem a gazdaság erősítését, hanem annak gyengülését vetítené előre.