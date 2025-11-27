Orbán Viktor: felgyorsítjuk a Magyarország és Szerbia közötti olajvezeték megépítését

Közös sajtótájékoztatót tartott Szerbia elnöke, Alekszandar Vucsics, valamint Orbán Viktor. Mint arról korábban beszámoltunk, a két vezető Pásztor István-díjat, amelyet a szerb–magyar kapcsolatok fejlesztésében, a két nép közötti történelmi megbékélés és stratégiai partnerség erősítésében szerzett elévülhetetlen érdemekért ítéltek meg számukra.

Orbán Viktor a szabadkai sajtótájékoztatón Fotó: YouTube

Orbán Viktor a szerb elnöknek: hetente kellene találkoznunk

Orbán Viktor azzal kezdte: megtiszteltetés számára, hogy Vucsics elnökkel közösen fogadhatott el kitüntetést.

"Mindig szívesen jövök. Az igazság az, hogy nekünk hetente kellene találkoznunk, olyan gyorsan változik a világ, és annyi esemény történik, ami indokolná a szinte hetente esedékes találkozókat" - jelentette ki a kamerák előtt Orbán Viktor, hozzátéve, erre természetesen nincs mód, ugyanakkor a szerb és magyar miniszterek valóban szoros, heti szinten tartanak kapcsolatot egymással, így a két ország között magas szintű kapcsolattartás van. A miniszterelnök elárulta: most egy munkaebéd következik, ahol végigveszik az energiaellátás, a szankciók, a béke kérdését, Szerbia olajellátásának kérdéskörét.

A miniszterelnök újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy Magyarország nem rendelkezik nagy mennyiségű gázzal belföldön, így importra szorulunk. Ez főként orosz olaj.

A miniszterelnök hangsúlyozta: ezért volt fontos az amerikai szankciók alóli mentesség kiharcolása, Szerbiának pedig úgy tud hazánk segíteni, hogy ami van, azt megosztjuk. Ehhez viszont szükséges, hogy továbbra is érkezzen orosz olaj.

Orbán Viktor kiemelte, fontos, hogy az energiabiztonsághoz elengedhetetlen infrastruktúra ki legyen építve, és ha kell, akkor segíteni tudjunk a szerbeknek. Ennek kapcsán Orbán megjegyezte, hogy ha változik a világpolitika – amire volt már példa – akkor könnyen lehet, hogy a szerbek fognak majd nekünk szállítani, ahogy ez megtörtént a földgáz esetében korábban, hiszen kezdetben mi szállítottunk, ma azonban már mi kapjuk a földgáz dél felől.

Orbán Viktor: a magyar és a szerb nép nem egymás mellett, hanem egymással él

A magyar és a szerb nép nem egymás mellett, hanem egymással él, és a szerb-magyar együttműködés nélkül nincs stabilitás a balkáni térségben - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Szabadkán, miután átvette a Pásztor István-díjat.