Orbán Viktor: felgyorsítjuk a Magyarország és Szerbia közötti olajvezeték megépítését

Közös sajtótájékoztatót tartott Szerbia elnöke, Alekszandar Vucsics, valamint Orbán Viktor. Mint arról korábban beszámoltunk, a két vezető Pásztor István-díjat, amelyet a szerb–magyar kapcsolatok fejlesztésében, a két nép közötti történelmi megbékélés és stratégiai partnerség erősítésében szerzett elévülhetetlen érdemekért ítéltek meg számukra.
Orbán Viktor azzal kezdte: megtiszteltetés számára, hogy Vucsics elnökkel közösen fogadhatott el kitüntetést.
"Mindig szívesen jövök. Az igazság az, hogy nekünk hetente kellene találkoznunk, olyan gyorsan változik a világ, és annyi esemény történik, ami indokolná a szinte hetente esedékes találkozókat" - jelentette ki a kamerák előtt Orbán Viktor, hozzátéve, erre természetesen nincs mód, ugyanakkor a szerb és magyar miniszterek valóban szoros, heti szinten tartanak kapcsolatot egymással, így a két ország között magas szintű kapcsolattartás van. A miniszterelnök elárulta: most egy munkaebéd következik, ahol végigveszik az energiaellátás, a szankciók, a béke kérdését, Szerbia olajellátásának kérdéskörét.
A miniszterelnök újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy Magyarország nem rendelkezik nagy mennyiségű gázzal belföldön, így importra szorulunk. Ez főként orosz olaj.
A miniszterelnök hangsúlyozta: ezért volt fontos az amerikai szankciók alóli mentesség kiharcolása, Szerbiának pedig úgy tud hazánk segíteni, hogy ami van, azt megosztjuk. Ehhez viszont szükséges, hogy továbbra is érkezzen orosz olaj.
Orbán Viktor kiemelte, fontos, hogy az energiabiztonsághoz elengedhetetlen infrastruktúra ki legyen építve, és ha kell, akkor segíteni tudjunk a szerbeknek. Ennek kapcsán Orbán megjegyezte, hogy ha változik a világpolitika – amire volt már példa – akkor könnyen lehet, hogy a szerbek fognak majd nekünk szállítani, ahogy ez megtörtént a földgáz esetében korábban, hiszen kezdetben mi szállítottunk, ma azonban már mi kapjuk a földgáz dél felől.
A magyar és a szerb nép nem egymás mellett, hanem egymással él, és a szerb-magyar együttműködés nélkül nincs stabilitás a balkáni térségben - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Szabadkán, miután átvette a Pásztor István-díjat.
"Szerbek és magyarok a történelmünk során nem voltunk olyan jóban, olyan jó kapcsolatban, mint ma vagyunk. Ez olyan tény, amit mára senki sem vitathat el. Sok munka van ebben" - tette hozzá. "A Balkán békéje, stabilitása és gazdasági jövője akkor lesz biztos, ha Szerbia és Magyarország között bizalmi viszony és stratégiai partnerség van, illetve marad" - húzta alá.
"Ami a hétköznapi életben barátság, ami a népeink között jó kapcsolat, azt a nemzetközi politikában szövetségnek hívják. Ez röviden azt jelenti, hogy tudod, számíthatsz a másikra. Ha gondod van, fordulhatsz hozzá, ha őt állítja kihívások elé az élet, akkor segítesz kérdezés nélkül. Most éppen ilyen időket élünk. Együttműködésünk jelentősége túlmutat a két nép kapcsolatán, és az egész balkáni világot, az egész térséget hivatott stabilizálni. (…) Ne szerénykedjünk, szerb-magyar együttműködés nélkül nincs stabilitás az egész balkáni térségben" - szögezte le.
"Olyan változásokat élünk át ma a világban, amely felértékeli a szerb-magyar kapcsolatokat. A régi világ, amelyben eddig éltünk, a szemünk láttára hullik szét" - magyarázta. Hozzátette, hogy Nyugat-Európa "épp a mostani napokban veszíti el maradék befolyását".
"Az amerikaiak és az oroszok tárgyalnak a jövőről, a brüsszeliek pedig az előszobában várakoznak és a kulcslyukon át kukucskálnak. Európa még mindig háborús terveket sző, miközben már mindenki a békéről tárgyal" - részletezte a miniszterelnök. Rámutatott, hogy ezen nevetni is lehetne, de a dolog inkább aggasztó és veszélyes, "mert Brüsszel vezetői annyira saját háborús propagandájuk hatása alá kerültek, hogy ez már az egész kontinens biztonságát kockára teszi".
Véleménye szerint ezért felértékelődnek az olyan szövetségek, mint amilyen a magyarokat és a szerbeket összeköti. A magyarokban és a szerbekben van életerő. "Nem akarjuk feladni önmagunkat, nem akarunk eltűnni a térképről, nem akarunk eljelentéktelenedni. Külön-külön azonban nem vagyunk elég erősek. Külön-külön csak fák vagyunk, együtt viszont erdő, és az erdő az, amely kibírja a vihart is. Ez a közép-európai együttműködés filozófiája. Ha együttműködünk, összefogunk, segítjük egymást és kiállunk egymás mellett a külföldről szervezett politikai destabilizációs kísérletekkel szemben, akkor egy szebb világban találjuk majd magunkat" - hangsúlyozta. Hozzátette: "a történelem ritkán kínál ennyire jó esélyt két népnek, mi most kaptunk egyet".
Kiemelte, a szerbek és a magyarok joggal hisznek abban, hogy Pásztor István munkája örök érvényű lesz. "Jó okunk van arra, hogy így gondoljuk, ugyanis vannak emberek, akik és akiknek a munkássága történelmi korszakokat ível át és köt össze, akik nem pusztán élnek a történelemben, hanem alakítják is azt" - tette hozzá. Mint mondta, senki nem tett annyit a magyar-szerb kapcsolatokért, mint a VMSZ néhai elnöke.
Aleksandar Vucic szerb elnökről azt mondta, hogy olyan vezető, akiből kevés van, "pedig több kellene az európai politikai életben".
Orbán Viktor bejelentette, hogy kormánydöntés született a Magyarország és Szerbia közötti olajvezeték építésének felgyorsításáról, ezzel a két ország hálózatát minél előbb össze fogják tudni kötni. Vucsics hozzátette, hogy Szerbia is gőzerővel dolgozik a saját területére eső szakasz építésén.
Orbán kiemelte: a szerdai kormányülést követően úgy döntött, hogy "nem érdekel bennünket" a teljesen bizonytalan piaci helyzet, amihez nem lehet alkalmazkodni, tehát "kifejezetten kormányzati beruházásként" a magyar szakasz építését felgyorsítják, "mert hosszabb távon is arra számítunk, hogy nekünk a szerbekkel életközösségben alakul majd a sorsunk" - fogalmazott a miniszterelnök.
