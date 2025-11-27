„Magyarország mindent megtesz” – Orbán Viktor elhagyta az országot

Irány Szabadka. Pásztor Istvánra emlékezünk - Vucsics elnökkel és a vajdasági magyarokkal. Nagy dolog ez: stratégiai szövetség - írta közösségi oldalán Orbán Viktor.
A miniszterelnök arról is írt, hogy ez azt is jelenti, hogy az európai politika háborús zűrzavarában Magyarország és Szerbia számíthat egymásra.
Szerb barátaink a szankciós politika miatt most bajban vannak. Szerbiában bekövetkezhet az, amit Magyarországon sikerült elkerülnünk: le kell állítani a legnagyobb olajfinomítót, ellátási nehézségek, sőt üzemanyaghiány rémképe fenyeget
- fogalmazott a kormányfő.
Orbán Viktor végezetül hozzátette:
Biztosítani fogom Vucsics elnököt: Magyarország mindent megtesz, hogy segíteni tudjuk Szerbia üzemanyag-ellátását.
A miniszterelnök bejegyzését itt nézheted meg:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.