„Magyarország mindent megtesz” – Orbán Viktor elhagyta az országot

Irány Szabadka. Pásztor Istvánra emlékezünk - Vucsics elnökkel és a vajdasági magyarokkal. Nagy dolog ez: stratégiai szövetség - írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor Szerbiába utazik Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök arról is írt, hogy ez azt is jelenti, hogy az európai politika háborús zűrzavarában Magyarország és Szerbia számíthat egymásra.

Szerb barátaink a szankciós politika miatt most bajban vannak. Szerbiában bekövetkezhet az, amit Magyarországon sikerült elkerülnünk: le kell állítani a legnagyobb olajfinomítót, ellátási nehézségek, sőt üzemanyaghiány rémképe fenyeget

- fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor végezetül hozzátette:

Biztosítani fogom Vucsics elnököt: Magyarország mindent megtesz, hogy segíteni tudjuk Szerbia üzemanyag-ellátását.

A miniszterelnök bejegyzését itt nézheted meg: