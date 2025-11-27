Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
„Magyarország mindent megtesz” – Orbán Viktor elhagyta az országot

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 07:25
üzemanyagSzerbiaháború
Közösségi oldalán tett bejelentést Orán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

Irány Szabadka. Pásztor Istvánra emlékezünk - Vucsics elnökkel és a vajdasági magyarokkal. Nagy dolog ez: stratégiai szövetség - írta közösségi oldalán Orbán Viktor. 

Orbán Viktor Szerbiába utazik
Orbán Viktor Szerbiába utazik Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök arról is írt, hogy ez azt is jelenti, hogy az európai politika háborús zűrzavarában Magyarország és Szerbia számíthat egymásra

Szerb barátaink a szankciós politika miatt most bajban vannak. Szerbiában bekövetkezhet az, amit Magyarországon sikerült elkerülnünk: le kell állítani a legnagyobb olajfinomítót, ellátási nehézségek, sőt üzemanyaghiány rémképe fenyeget

- fogalmazott a kormányfő. 

Orbán Viktor végezetül hozzátette: 

Biztosítani fogom Vucsics elnököt: Magyarország mindent megtesz, hogy segíteni tudjuk Szerbia üzemanyag-ellátását.

A miniszterelnök bejegyzését itt nézheted meg:

