Emlékezünk – üzente Orbán Viktor Szabadkáról

Szerbia
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 12:32 / FRISSÍTÉS: 2025. november 27. 12:32
SzabadkaOrbán Viktor
Szerbiába látogatott a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor a közösségi oldalán jelentkezett.

Orbán Viktor Szerbiába látogatott, hogy Vucsics elnökkel és a vajdasági magyarokkal közösen emlékezzen Pásztor Istvánra. A miniszterelnök az indulás előtt kiemelte: az európai politika háborús zűrzavarában Magyarország és Szerbia számíthat egymásra.

Orbán Viktor Szerbiába látogatott
Orbán Viktor Szerbiába látogatott  Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor: Emlékezünk

Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek és Alekszandar Vucsics szerb államfőnek ítélték meg idén a Pásztor István-díjat, amelyet a szerb–magyar kapcsolatok fejlesztésében, a két nép közötti történelmi megbékélés és stratégiai partnerség erősítésében szerzett elévülhetetlen érdemekért kapnak. A kormányfő emiatt utazott Szabadkára, ahol természetesen Pásztor sírjához is kilátogattak. Erről Facebook-posztban számolt be.

Pásztor István volt az első, aki nemcsak remélte, és nemcsak hitte, hogy ez így is lehet, hanem tett is érte: megmutatta nekünk az utat, amelyen a szerbek és a magyarok együtt haladhatnak, ahogy azt a két nép sorsközössége indokolja

 - írta.

 

