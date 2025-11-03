Orbán Viktor bejelentette: elrendelte az adatszivárgási ügy azonnali kivizsgálását

"Súlyos adatszivárgási botrány a Tiszánál. 200 ezer honfitársunk személyes adatai kerültek ukrán kézbe. Elrendeltem az ügy azonnali kivizsgálását!" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Orbán Viktor elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Ezt mondta el Orbán Viktor

Tegnap este súlyos botrány rázta meg a magyar közéletet. 200 ezer honfitársunk személyes adatai az ő hozzájárulásuk nélkül kikerültek az internetre. Jelenleg azt tudjuk biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tisza Párt gyűjtötte össze. Összehívtam a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, megállapítottuk az adatbázis elemzése alapján, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. Azt is megállapítottuk, hogy a személyes a személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Ezért az ügy részleteinek haladéktalan kivizsgálását rendeltem el

- mondta el a videóban Orbán Viktor.