Orbán Viktor bejelentette: elrendelte az adatszivárgási ügy azonnali kivizsgálását

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 16:24 / FRISSÍTÉS: 2025. november 03. 16:42
adatszivárgásvizsgálat
A közösségi oldalán tette meg a bejelentést a miniszterelnök. A személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent.
Bors
"Súlyos adatszivárgási botrány a Tiszánál. 200 ezer honfitársunk személyes adatai kerültek ukrán kézbe. Elrendeltem az ügy azonnali kivizsgálását!" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Orbán Viktor elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Ezt mondta el Orbán Viktor

Tegnap este súlyos botrány rázta meg a magyar közéletet. 200 ezer honfitársunk személyes adatai az ő hozzájárulásuk nélkül kikerültek az internetre. Jelenleg azt tudjuk biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tisza Párt gyűjtötte össze. Összehívtam a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, megállapítottuk az adatbázis elemzése alapján, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. Azt is megállapítottuk, hogy a személyes a személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Ezért az ügy részleteinek haladéktalan kivizsgálását rendeltem el

- mondta el a videóban Orbán Viktor.

 

