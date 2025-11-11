Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Orbán Viktor különleges videót osztott meg a Rónai Egon-interjúról

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 19:43
interjúRónai Egon
Ezt eddig nem láthatta a nyilvánosság.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor interjút adott Rónai Egonnak, nemrég pedig a közösségi oldalán osztott meg egy különleges, eddig sosem látott felvételt a beszélgetésről.

Amit a kamera nem mutatott meg. Lehet jobb is! 😀 Rónai Egon vendége voltam.

– írta Orbán Viktor az alábbi videóhoz.

