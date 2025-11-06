Orbán Viktor: Repülőinfó csúcsrajáratva – videó

Nagy autókonvojjal fogadják az amerikaiak a biztonságosan megérkezett magyar delegációt Washingtonban - számolt be róla nemrég Facebook-oldalán Deák Dániel.
Most pedig Orbán Viktor osztott meg egy videót a Facebook-oldalán, amelyen a Washingtonba tartó repülőút látható felgyorsítva, és amelyből kiderült, hogy a miniszterelnök már 12 interjút adott, és azt még egy 13. is követte.
A videóhoz pedig azt azt írta:
Repülőinfó csúcsrajáratva.
