Orbán Viktor: Repülőinfó csúcsrajáratva – videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 21:36
WashingtonTrump-Orbán-csúcsAmerika
A magyar miniszterelnöknek egy perc nyugta sem volt az Amerikába tartó úton.
Nagy autókonvojjal fogadják az amerikaiak a biztonságosan megérkezett magyar delegációt Washingtonban - számolt be róla nemrég Facebook-oldalán Deák Dániel. 

Most pedig Orbán Viktor osztott meg egy videót a Facebook-oldalán, amelyen a Washingtonba tartó repülőút látható felgyorsítva, és amelyből kiderült, hogy a miniszterelnök már 12 interjút adott, és azt még egy 13. is követte. 

A videóhoz pedig azt azt írta:

Repülőinfó csúcsrajáratva.

 

