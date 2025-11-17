Orbán Viktor nyilvánosan üzent Márton Vivianának

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor sem örült annak, hogy a tegnap esti vereség miatt nem jut ki a magyar fociválogatott a világbajnokságra, de szerencsére van minek örülni is, ugyanis Márton Viviana aranyérmet szerzett.
A tegnapi nap legjobb pillanata.
Márton Viviana is aranyérmet szerzett a női tekvandó-vb-n. Gratulálok!
– üzente a közösségi oldalán Orbán Viktor.
