Orbán Viktor: Az igazság pillanata itt van a nyakunkon

"Újra lendületet kapott Trump elnök békekezdeményezése. 28 pontos béketerv az asztalon, amerikai tárgyalódelegáció Kijevben, nagy várakozások szerte a világban" - írta meg a közösségi oldalán Orbán Viktor, kiemelve, hogy az amerikai elnök egy kitartó maverick.

Ezt írta Orbán Viktor / Fotó: Mediaworks

Ha ő lett volna az elnök annak idején, ki se tör a háború. Most pedig látszik, ha egyszer valamit a fejébe vesz, azt nem adja fel. És az orosz-ukrán háború lezárását bizony a fejébe vette. Brüsszelben közben megint eltévesztették az ütemet. Miközben Washington a békéről tárgyal, a Bizottság elnök asszonya azzal van elfoglalva, hogyan szerezzen még több pénzt Ukrajna és a háború finanszírozására. Ehhez nekünk, magyaroknak is lesz egy-két szavunk. Az igazság pillanata itt van a nyakunkon. Pontosabban a brüsszeliek nyakán

- írta meg a kormányfő.