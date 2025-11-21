Péntek reggel a Kossuth rádiónak adott interjút Orbán Viktor. A beszélgetés során többek közt az új amerikai béketerv és Ursula von der Leyen kéregető levele is szóba került.

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádiónak adott interjút / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor: A magyarok pénze a magyaroké!

A beszélgetés elején Orbán Viktor elmondta, hogy már megírta a válaszlevelet Ursula von der Leyennek, aki a héten 135 milliárd eurót kért az uniós tagállamoktól, amit aztán Ukrajnába küldene. A miniszterelnök szerint bebizonyosodott, hogy zsákutca Brüsszel Ukrajna-politikája. Szerinte ebből minél előbb vissza kell fordulni. A kormányfő úgy látja, hogy Brüsszel továbbra is háborúba akar menni - írja a Ripost.

Az Európai Bizottság elnöke 135 milliárd eurót akar összekalapozni. A magyarok pénze azonban a magyaroké... Ácsi! Ezt megírtam a levelemben is

- emelte ki a kormányfő.

Orbán Viktor ezután azt közölte, új időszámítás kezdődik azzal, hogy az amerikaiak hivatalosan is átadták és az ukránok hivatalosan is átvették az amerikaiak 28 pontos béketervét. Az oroszok és az amerikaiak tárgyaltak erről a 28 pontos tervről.

A következő két-három hét döntő lesz, közeledik a budapesti békecsúcs.

A miniszterelnök az ukrán háborús maffia működéséről azt mondta, nagy összegek tűnnek el, mindezek mellett nincsen ellenőrző mechanizmus arra, hová is kerülnek ezek a pénzek. A kormányfő azt közölte, az uniós politikusok lesöpörték az ellenőrzési mechanizmusról szóló rendszer kiépítését.

Az egész annyira beteg és abszurd, hogy arra szavak sincsenek

- közölte a kormányfő azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna esetleges uniós tagsága majd csökkenti a keleti szomszédunkban tapasztalható korrupciót.

Orbán Viktor kijelentette: két nagy ügyben van jelentős ellenállás az európai politikában:

a háború

és a migráció.

Szerinte, ha Magyarországnak a migráció ügyében sikerült a kimaradás, akkor a háború esetében hasonló kitartás esetén kívül tudunk maradni – tette hozzá.

Csak akkor lehetséges a kimaradás, ha a kormány mögött jelentős támogatás van, éppen ezért fontos az aláírásgyűjtés és a nemzeti konzultáció

– mondta a kormányfő. Ez a nagy egységes nemzeti kiállás segíti a magyar vezetőket Brüsszelben.

A magyar ellenzék - ideértve a DK-t és a Tiszát - a kormánnyal szemben a háborúpárti oldalon állnak Brüsszelben

– emelte ki Orbán Viktor.

Teljesen nyilvánvaló, hogy Brüsszelben hozták létre a Tiszát, két megbízatása van: törje meg a magyarok elleni ellenállását a háború és a migráció ügyében.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy lehetséges az unió által képviselt gazdasági főiránnyal szemben sikkes gazdaságpolitikát folytatni.

Ezt bizonyítja a hazai gazdaságpolitika 2010 óta

– tette hozzá.

A magyar gazdaság lényeg pontokon különbözik a nyugatiaktól, mert itt a családokra épülnek a szabályozások és nem az egyénekre

– közölte.

Magyarországon a teljes foglalkoztatás a legfőbb cél, míg a nyugati országokban ez nem teljesen így van

– mondta Orbán Viktor.