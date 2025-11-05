Orbán Viktor most elárulta: ezért megy Amerikába

"Miért megyünk Amerikába?" - tette fel a kérdést a közösségi oldalán Orbán Viktor, a választ pedig erre egy csatolt videóban adta meg.

Orbán Viktor elmondta, miért megy Amerikába / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor elmondta, ez a washingtoni látogatás célja

Voltak szankciók, politikai jellegű szankciók, amit Bidenék vezettek be Magyarországgal szemben. Ezeket az elmúlt fél évben sikerült kitörölni. A következő lépés stratégiai-gazdasági együttműködés kialakítása a Trump-kormányzattal. Ennek a második célnak az elérése érdekében megyünk, összeállítottunk egy nagy magyar-amerikai gazdasági együttműködési csomagot

- magyarázta el a kormányfő.