Orbán Viktor most elárulta: ezért megy Amerikába

"Miért megyünk Amerikába?" - tette fel a kérdést a közösségi oldalán Orbán Viktor, a választ pedig erre egy csatolt videóban adta meg.
Voltak szankciók, politikai jellegű szankciók, amit Bidenék vezettek be Magyarországgal szemben. Ezeket az elmúlt fél évben sikerült kitörölni. A következő lépés stratégiai-gazdasági együttműködés kialakítása a Trump-kormányzattal. Ennek a második célnak az elérése érdekében megyünk, összeállítottunk egy nagy magyar-amerikai gazdasági együttműködési csomagot
- magyarázta el a kormányfő.
