Orbán Viktor most elárulta: ezért megy Amerikába

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 13:42 / FRISSÍTÉS: 2025. november 05. 13:44
szankciókAmerikaMagyarország
A közösségi oldalán tette meg a bejelentést. Orbán Viktor elmondta, mi ennek a washingtoni látogatásnak a célja.
"Miért megyünk Amerikába?" - tette fel a kérdést a közösségi oldalán Orbán Viktor, a választ pedig erre egy csatolt videóban adta meg.

ORBÁN Viktor; TRUMP, Donald
Orbán Viktor elmondta, miért megy Amerikába / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor elmondta, ez a washingtoni látogatás célja

Voltak szankciók, politikai jellegű szankciók, amit Bidenék vezettek be Magyarországgal szemben. Ezeket az elmúlt fél évben sikerült kitörölni. A következő lépés stratégiai-gazdasági együttműködés kialakítása a Trump-kormányzattal. Ennek a második célnak az elérése érdekében megyünk, összeállítottunk egy nagy magyar-amerikai gazdasági együttműködési csomagot

- magyarázta el a kormányfő.

 

