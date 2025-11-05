Orbán Viktor már a kétgyermekes édesanyák adómentességét tervezi!

A kormány nemcsak tervezte, de meg is valósította, hogy novembertől kezdve a háromgyermekes édesanyák jövedelemadó-mentesek legyenek. Ezekben a napokban fogják elsőként kézhez kapni azt a fizetésüket, amiből már nincsenek levonások. Ez nagyjából minden háromgyerekes édesanyának felér egy azonnali 15 százalékos fizetés emeléssel.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Nem kis szám, ahogyan az sem, hogy ez Magyarországon mintegy 250 ezer édesanya számára jelent hatalmas életreszóló segítséget. Szerda reggeli bejegyzésében a kormányfő jelezte, még most sem állnak le, ugyanis innentől kezdve azon lesznek, hogy a kétgyermekes édesanyák is adómentessé válljának.

„Nem a levegőbe beszélünk. Ezekben a napokban kapják kézhez a háromgyermekes édesanyák az első jövedelemadó-mentes fizetésüket. Nem kis tétel, 15%-os fizetésemelés, azonnal. Mintegy 250 ezer édesanyáról van szó, akik a gyermekeik életkorától függetlenül mind jogosultak erre, életreszólóan. Velünk az is jól jár, aki nem ránk szavazott! Felkészülnek a kétgyermekes édesanyák!” - közölte Orbán Viktor.



