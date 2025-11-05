Orbán Viktor már a kétgyermekes édesanyák adómentességét tervezi!

A kormány nemcsak tervezte, de meg is valósította, hogy novembertől kezdve a háromgyermekes édesanyák jövedelemadó-mentesek legyenek. Ezekben a napokban fogják elsőként kézhez kapni azt a fizetésüket, amiből már nincsenek levonások. Ez nagyjából minden háromgyerekes édesanyának felér egy azonnali 15 százalékos fizetés emeléssel.
Nem kis szám, ahogyan az sem, hogy ez Magyarországon mintegy 250 ezer édesanya számára jelent hatalmas életreszóló segítséget. Szerda reggeli bejegyzésében a kormányfő jelezte, még most sem állnak le, ugyanis innentől kezdve azon lesznek, hogy a kétgyermekes édesanyák is adómentessé válljának.
„Nem a levegőbe beszélünk. Ezekben a napokban kapják kézhez a háromgyermekes édesanyák az első jövedelemadó-mentes fizetésüket. Nem kis tétel, 15%-os fizetésemelés, azonnal. Mintegy 250 ezer édesanyáról van szó, akik a gyermekeik életkorától függetlenül mind jogosultak erre, életreszólóan. Velünk az is jól jár, aki nem ránk szavazott! Felkészülnek a kétgyermekes édesanyák!” - közölte Orbán Viktor.
