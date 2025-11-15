Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Lipót, Adalbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor mindenkit leleplezett a videójával!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 19:42
DPKHáborúellenes Gyűlés
Semmit sem hagy eltitkolni Orbán Viktor. Még a Háborúellenes Gyűlés hátterét és feltárta a nyilvánosság előtt.
Bors
A szerző cikkei

Zenés előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és politikusi felszólalásokkal megtartották az első Háborúellenes Gyűlést. Az esemény szombat délelőtt Győrben volt, ahol Orbán Viktor mellett a DPK ismert arcai is feltűntek. Sőt még Curtis és Radics Gigi párosa is összeállt két igazán ikonikus dalra. 

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.Orbán Viktor
DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.Orbán Viktor
Fotó: Mediaworks

Fontos témákat érintett a kormányfő az első Háborúellenes Gyűlésen adott interjújában, melyről korábbi cikkünkben írtunk részletesebben. A grandiózus esemény után pedig Orbán Viktor egy egyértelmű üzenetet tett közzé: Aki békét akar, velünk tart! 

Ahogy pedig már megszokhattuk Magyarország miniszterelnökétől, semmit sem rejtett véka alá és megengedte a nyilvánosságnak, hogy betekintést nyerjenek az első Háborúellenes Gyűlés kulisszái mögé! Íme Orbán Viktor leleplező videója.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu