Orbán Viktor: Bárhogy is zsarolnak minket, ide nem jöhet be egyetlen illegális migráns sem!

Újabb, figyelemfelkető videóval jelentkezett a Facebook-oldalán Orbán Viktor. A rövid felvételen ezúttal az látható, ahogy az ellenzék emberei arról beszélnek, hogy annyi migránst kellene beengedni hazánkba, amennyit csak lehet.

A miniszterelnök ezzel pedig nagyon nem ért egyet, mint írja:

A migráció ügyében nálunk nincs kompromisszum! Bárhogy is zsarolnak minket, ide nem jöhet be egyetlen illegális migráns sem!

