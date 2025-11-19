Orbán Viktor: Bárhogy is zsarolnak minket, ide nem jöhet be egyetlen illegális migráns sem!

Újabb, figyelemfelkető videóval jelentkezett a Facebook-oldalán Orbán Viktor. A rövid felvételen ezúttal az látható, ahogy az ellenzék emberei arról beszélnek, hogy annyi migránst kellene beengedni hazánkba, amennyit csak lehet.
A miniszterelnök ezzel pedig nagyon nem ért egyet, mint írja:
A migráció ügyében nálunk nincs kompromisszum! Bárhogy is zsarolnak minket, ide nem jöhet be egyetlen illegális migráns sem!
A teljes videót itt is megnézheted:
