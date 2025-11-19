Orbán Viktor: Magyarország nem kér a háborús tervekből!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Vácrátóton járt, hogy házról házra járva aláírást gyűjtsön Rétvári Bencével – és erről megosztott ey videót is.
Aláírásgyűjtés. Vácrátóton, házról házra Rétvári Bencével.
Mondjuk el Brüsszelnek: Magyarország nem kér a háborús tervekből!
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.