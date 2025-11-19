Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Magyarország nem kér a háborús tervekből!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 19. 21:18
aláírásgyűjtésRétvári Bence
Orbán Viktor új videót tett közzé.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Vácrátóton járt, hogy házról házra járva aláírást gyűjtsön Rétvári Bencével – és erről megosztott ey videót is.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: Mediaworks

Aláírásgyűjtés. Vácrátóton, házról házra Rétvári Bencével. 

Mondjuk el Brüsszelnek: Magyarország nem kér a háborús tervekből!

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

 

